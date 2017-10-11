Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan'da uçağa binerken alıkonan 2 Türk'ten 12 gündür haber yok! /11 Ekim 2017 23:43

Kazakistan'da uçağa binerken alıkonan 2 Türk'ten 12 gündür haber yok!

Kazakistan’dan Kırgızistan’a deport edildikten sonra uçağa binerken alıkonulan Enver Kılıç ve Zabit Kişi’den 12 gündür haber alınamıyor. Avukatları, havalimanındaki yetkillere sorduğunda ilgililerin bilgi vermediğini söyleyen aileler, twitter hesabı üzerinden yardım istiyor.

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KAZAKİSTAN’DA UÇAĞA BİNERKEN ALIKONULAN 2 TÜRK’TEN, 12 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
 
Aileler şu açıklamayı yaptı;

“Enver Kılıç ve Zabit Kişi 16 Eylül 2017 tarihinde Kazakistan Almatı havalimanından uçağa binecekken havalimanında alıkonuldular. 30 Eylül 2017 günü Almatı’da mahkemleri oldu. Mahkeme Kırgızistan Bişkek’e deport edilmelerine karar verdi. 30 Eylül 2017 günü KG 109 sefer sayılı Airastana havayolu şirkt.18:00 Bişkek uçagına bindikten sonra uçak kalkmadan evvel indirilmişler. Avukatları havalimanındaki yetkillere sorduğunda ilgilileri bilgi vermemektedir. 30 Eylül 2017 saat 17’den itibaren Enver Kılıç ve Zabit Kişi hakkında Kazakistandaki ilgili makamlara başvurmamıza rağmen haber alamıyoruz.”


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