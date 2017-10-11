Kazakistan'da uçağa binerken alıkonan 2 Türk'ten 12 gündür haber yok!

KAZAKİSTAN’DA UÇAĞA BİNERKEN ALIKONULAN 2 TÜRK’TEN, 12 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR





Aileler şu açıklamayı yaptı;







“Enver Kılıç ve Zabit Kişi 16 Eylül 2017 tarihinde Kazakistan Almatı havalimanından uçağa binecekken havalimanında alıkonuldular. 30 Eylül 2017 günü Almatı’da mahkemleri oldu. Mahkeme Kırgızistan Bişkek’e deport edilmelerine karar verdi. 30 Eylül 2017 günü KG 109 sefer sayılı Airastana havayolu şirkt.18:00 Bişkek uçagına bindikten sonra uçak kalkmadan evvel indirilmişler. Avukatları havalimanındaki yetkillere sorduğunda ilgilileri bilgi vermemektedir. 30 Eylül 2017 saat 17’den itibaren Enver Kılıç ve Zabit Kişi hakkında Kazakistandaki ilgili makamlara başvurmamıza rağmen haber alamıyoruz.”







