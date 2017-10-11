IKBY: Kerkük ve Musul'a büyük saldırı istihbaratı aldık

Son Dakika... IKBY'nin 'Kerkük'e saldırı istihbaratı aldık' iddiasına yalanlama





Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’nin Müsteşarlığı’nı yaptığı Güvenlik Konseyi tarafından açıklama yapıldı.







IKBY Güvenlik Konseyi’nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak ordusunun Kerkük’ün Güney ve Batısı ile Musul’un kuzeyine saldıracağına dair istihbarat alındığı duyuruldu.





Açıklamada ayrıca Kerkük ve Musul’a saldıracak kuvvetler arasında Şii Heşdi Şabi ve federal polis güçlerinin de bulunduğu öne sürüldü.





Mesajda Irak kuvvetlerinin büyük bir saldırıya hazırlandığına dair tehlikeli mesajlar alındığı ifade edildi.





IRAK YALANLADI





Irak hükümeti, "Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında oldukları" yönündeki iddiaları yalanladı.





Hükümet Sözcüsü Saad Hadis, yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın yaptığı "Kerkük'e askeri saldırı" iddiasını yalanlayarak, "Bu yönde arazide hiçbir somut adım veya planımız mevcut değil." dedi.





Irak güçlerinin Kerkük'e bağlı toprakların yüzde 40'ını terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığını kaydeden Hadisi, "uyuyan hücrelerin faal duruma geçmemesi, güvenliğin sağlanması ve sığınmacıların evlerine geri dönmesi için buranın güvenliğinin merkezi yönetime bağlı güçler tarafından sağlanacağını" ifade etti.







Hadisi ayrıca Musul'da IŞİD'e karşı operasyonlar sonrası güvenliğin merkezi yönetime bağlı güçler tarafından sağlandığını hatırlatarak, bu güçlerin de burada kalmaya devam edeceğini vurguladı.





"IKBY SORUMSUZ DAVRANDI"





"IKBY gayri meşru referandumu gerçekleştirmekle sorumsuz davrandı." diyen Hadisi, "Bu referandumla Irak ve IKBY'yi çıkmaza sürüklediler. Bugünlerde de daha önce eşine rastlanmayen şekilde (IKBY tarafından) olayları tırmandırma girşimiyle karşı karşıyayız. Bu da Irak'taki bileşenler arasında korku, panik ve nefret yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.





Hadisi, sözlerini şöyle sürdürdü:





"IKBY'deki Kürtler gibi diğer gruplar da bizim vatandaşlarımız ve onların da güvenlik ile istikrarını sağlamakla görevliyiz. Irak merkezi yönetimi, Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgeler adı verilen yerlerde güvenliği sağlama yetkisi ve görevine sahiptir. Hükümet, bu bölgelerde güvenliği ve otoriteyi sağlayacak, hiçbir grubun can ve mal güvenliğine zarar verilmemesi için azami çaba harcayacak."





IKBY Güvenlik Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıkamada, "Irak güçleri, Haşdi Şabi ve federal polis güçlerinin Kerkük'ün güney ve batısıyla Musul'un kuzeyinden saldırıya geçeceğine dair mesajlar alıyoruz." denilmişti.





IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Havrami de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "olası herhangi bir saldırıdan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin sorumlu olacağını" ifade etmişti.