Bu da oldu... AYM'nin internet sayfasına erişim engeli geldi

OHAL Türkiye’sinde İzmir’deki yerel bir mahkeme Anayasa Mahkemesi’nin, 2014’teki bir kararına erişim engeli getirdi. Kararın, İzmir 7’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği açıklandı. Kararı değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, “Yıllardır Sulh Ceza Hakimliği’nin başlı başlı adil bir yargılama problemi olduğunu söylüyoruz. Anayasa Mahkemesi kendi sitesi engellenince belki bunun ne demek olduğunu anlar” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), 2014 tarihli “Deniz Yazıcı Başvurusu” hakkındaki kararına erişim engeli getirildi. AYM’ni internet sitesinde, kararın bulunduğu sayfada, “Bu internet sitesi (http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/4699ad0b-aa70-4935-b504-c8344982bd8f?wordsOnly=False) aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir. *İZMİR 7. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’nin 29-03-2017 tarih ve 2017/1342 sayılı kararı” şeklinde uyarı çıkıyor.

Deniz Yazıcı, polisler tarafından “Kötü muameleye maruz kaldığına” ilişkin, mahkemenin verdiği hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararını AYM’ye taşımıştı. AYM, 10 Aralık 2014’te, “Başvurucunun eziyet ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının usül yönünden ihlal edildiği”ne ve tazminat ödenmesine karar verdi.





Fakat Sulh Ceza Hakimliği 5651 Sayılı Yasa’nın 9’ncü maddesi gereğince karara erişimi engelledi. Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, hukukçu Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, “Yıllardır Sulh Ceza Hakimliği’nin başlı başlı adil bir yargılama problemi olduğunu söylüyoruz. Anayasa Mahkemesi kendi sitesi engellenince belki bunun ne demek olduğunu anlar” dedi.





‘Adil yargılama hakkını sulh ceza hakimliği değerlendirmemiş’





Altıparmak, AYM’nin önündeki süreçte başvurucunun isterse anonim kalma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, “Anayasa Mahkemesi kararı çıktıktan sonra başkaları tarafından emsal olarak kullanılabildiği için kamusal bir bilgidir” diye konuştu.





Altıparmak, şunları söyledi: “Yani kişilik hakları ile oradaki hem ifade özgürlüğünü hem de toplumun tamamının adil yargılanma hakkını sulh ceza hakimi değerlendirmemiş gözüküyor. Bir diğer ihtimalde karara hiç bakmamış da olabilirler. Daha önce ben ve hukukçu arkadaşımızla birlikte 42 tane başvuruda bulunduk. Diken ve T24 gibi birçok dijital medya için birçok başvurumuz da mevcut. Anayasa Mahkemesi bugüne kadar bu başvurularımızın hiçbirini karara bağlamadı. Bizim de iddiamız şuydu: Siz bunu karara bağlamadığınız zaman yok olup giderek etkili bir hukuk yolu da olmaktan çıkıyor.”





‘AYM sayfası tamamen engellenebilir’





“Anayasa Mahkemesi, kendi sitesi engellenince belki bu kararı anlar” diyen Altıparmak, ortaya çıkan sonuçları şöyle değerlendirdi: “Sulh Ceza Hakimliği, ‘Yetkim var’ diyerek Anayasa Mahkemesi sayfasının tamamını da engelleyebilir. Yani hukuken hiçbir engel yok. Ama bunun nasıl bir absürtlük olduğunu göstermek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bize bunu açıklamaları gerekiyor.