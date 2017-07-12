Samanyolu Haber /Gündem / En mutlu günlerinde gözaltına alınan gelin ve damat tutuklandı /12 Temmuz 2017 01:44

En mutlu günlerinde gözaltına alınan gelin ve damat tutuklandı

15 Temmuz sonrası başlatılan hukuksuz operasyonlar kapsamında evlenmek için düğün salonuna giderken yolda durdurulan Emine Çetik ve Aykut Kutlu çifti önce gözaltına alındı, sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Hizmet hareketine yönelik kitlesel kıyım operasyonlarında olmaz denilenlerin fazlası yaşanmaya devam ediyor. Emine ve Aykut’un en mutlu günleri AKP iktidarının savcı ve hakimleri tarafından karartıldı. Geçtiğimiz pazar günü saat 14:00’te düğün salonunda olmak için yola çıkan gelin arabasını önü Uşak girişinde polisler tarfından kesildi. Bu ön kesme bahşiş amaçlı değildi. Emine Çetik ve Aykut Kutlu gözaltına alınarak Emniyete götürüldü. Önce damat Kutlu tutuklandı, daha sonra da gelin Çetik tutuklandı.

Düğün günü Makasbaşı Düğün Salonu’nu dolduran akrabaları saatlerdir gelin ve damadın salona gelmesini beklemiş daha sonra dağılmıştı.
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