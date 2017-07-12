En mutlu günlerinde gözaltına alınan gelin ve damat tutuklandı

Hizmet hareketine yönelik kitlesel kıyım operasyonlarında olmaz denilenlerin fazlası yaşanmaya devam ediyor. Emine ve Aykut’un en mutlu günleri AKP iktidarının savcı ve hakimleri tarafından karartıldı. Geçtiğimiz pazar günü saat 14:00’te düğün salonunda olmak için yola çıkan gelin arabasını önü Uşak girişinde polisler tarfından kesildi. Bu ön kesme bahşiş amaçlı değildi. Emine Çetik ve Aykut Kutlu gözaltına alınarak Emniyete götürüldü. Önce damat Kutlu tutuklandı, daha sonra da gelin Çetik tutuklandı.







Düğün günü Makasbaşı Düğün Salonu’nu dolduran akrabaları saatlerdir gelin ve damadın salona gelmesini beklemiş daha sonra dağılmıştı.

