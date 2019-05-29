Samanyolu Haber /Dünya / Britanya'dan vatandaşlarına uyarı /29 Mayıs 2019 20:17

Britanya'dan vatandaşlarına uyarı

Kullanıma açılan İstanbul’daki yeni havalimanı alana ulaşma ve kapılar arasındaki uzun mesafeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, iç hatlar için iki; dış hatlar için de havalimanına en az üç saat erken gelinmesi uyarısında bulunmuştu. Yeni uyarı ise Britanya tarafından kendi vatandaşlarına yapıldı.

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Britanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’u ziyaret edecek vatandaşlarına gecikmeleri göz önünde bulundurarak yeni havalimanına uçuş saatinden erken gitmeleri çağrısında bulundu. Havalimanına ulaşımda gecikmeler yaşanabileceği belirtilen açıklamada, kapılar arasındaki mesafeye de dikkat çekildi. Açıklamada bu nedenle transit uçuşlardaki bekleme sürelerinin uzun tutulması gerektiği ifade edildi.

Express’ten Beth Allcock’un haberine göre, bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar sebebiyle yeni havalimanına varışınızı uçuşunuzdan yeteri kadar öncesine planlamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer İstanbul’dan transit olarak geçecekseniz de kapılar arasındaki mesafeyi göz önünde bulundurun.”
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