Britanya'dan vatandaşlarına uyarı

Britanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’u ziyaret edecek vatandaşlarına gecikmeleri göz önünde bulundurarak yeni havalimanına uçuş saatinden erken gitmeleri çağrısında bulundu. Havalimanına ulaşımda gecikmeler yaşanabileceği belirtilen açıklamada, kapılar arasındaki mesafeye de dikkat çekildi. Açıklamada bu nedenle transit uçuşlardaki bekleme sürelerinin uzun tutulması gerektiği ifade edildi.







Express’ten Beth Allcock’un haberine göre, bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





“Ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar sebebiyle yeni havalimanına varışınızı uçuşunuzdan yeteri kadar öncesine planlamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer İstanbul’dan transit olarak geçecekseniz de kapılar arasındaki mesafeyi göz önünde bulundurun.”