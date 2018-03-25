Samanyolu Haber /Dünya / Brexit'in Almanya'ya faturası yılda 7 milyar euro /25 Mart 2018 11:35

Brexit'in Almanya'ya faturası yılda 7 milyar euro

İngiltere’nin AB'den ayrılmasıyla AB bütçesinde oluşacak açığın kapatılmasının Almanya’ya yılda 7 milyar euro ek yük getireceği belirtildi.

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) Almanya'ya yılda 6 ila 7 milyar euro ek yük getireceği tahmin ediliyor.

Haftalık Focus dergisinin Almanya Maliye Bakanlığı uzmanlarına dayandırdığı haberinde, Brexit'in yıllık bütçeye ek yükünün 6 ila 7 milyar euroyu bulacağının tahmin edildiği kaydedildi. DW'nin haberine göre, cumartesi günü açıklama yapan Maliye Bakanlığı Sözcüsü ise Brexit'in maliyetinin çok sayıda etkene bağlı olduğunu belirterek, henüz kesin rakamlar telaffuz edilemeyeceğini söyledi.

Focus dergisinin haberinde, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla AB bütçesinde oluşacak 14 milyar euroluk açığın kapatılması için Almanya'ya düşen payın yanı sıra üye ülkelerin ödediği aidatlarda yapılan indirimlere son verilecek olmasının da göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Şubat ayında yaptığı açıklamada, Brexit sonucunda Almanya'nın AB kasasına yılda 3 ila 3,5 milyar euro ek ödemede bulunacağını söylemişti. Oettinger, bu paranın Brexit nedeniyle bütçede oluşacak açığın kapatılmasının yanı sıra sınır koruma ve terörle mücadele gibi alanların finansmanında kullanılacağını belirtmişti.
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