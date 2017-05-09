Brexit sonrası Büyük bankalar Londra’yı terk ediyor

STANDART Chartered ve JP Morgan, geçen hafta yaptıkları açıklamalarla Brexit sonrası planlarının genel hatlarını çizen son global bankalar oldu. Bu iki banka, operasyonlarını Londra’dan çıkarmayı planlayan ve sayıları gittikçe artan bankalar arasında kendine yer buldu.





Goldman Sachs CEO’su Lloyd Blankfein de Brexit nedeniyle Londra’nın bir finans merkezi olarak büyümesinin durabileceğini belirtti.





YÜZDE 2’Yİ TEMSİL EDİYORLAR

Aralarında Goldman Sachs, UBS ve Citigroup’un da olduğu 13 banka Avrupa Birliği ortak pazarına erişimlerini devam ettirebilmek adına operasyonlarını Avrupa’da nasıl gözden geçireceklerinin sinyallerini vermeye başladılar.

İstihdamların taşınması Londra’nın finans işlerinin yaklaşık yüzde 2’sini temsil ederken, finans hizmetlerinde çalışan ve vergi ödeyen varlıklı kişileri kaybetmesi halinde İngiltere’nin vergi gelirlerinin de darbe alabileceğine dikkat çekiliyor.





ALTERNATİF FRANKFURT VE DUBLİN

Independent gazetesindeki habere göre, Frankfurt ve Dublin bu yeniden yerleşme planlarında en öne çıkan kazananlar olarak dikkat çekiyor.

Londra’dan çıkmayı planlayan 13 bankadan altı tanesi Frankfurt’ta ya yeni bir ofis açmayı ya da operasyonlarının çoğunluğunu oraya taşımayı planlıyorlar. Bankalardan üç tanesi Dublin’e taşınmayı daha uygun görüyor.





DEUTSCHE BANK DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Alman bankası Deutsche Bank, geçen 26 Nisan’da Brexitin sonucu olarak İngiltere’de bulunan 4 bine yakın işi Frankfurt ve diğer kentlere taşıyabileceğini açıklamıştı

JP Morgan da geçen hafta, önümüzdeki iki yıl içerisinde yüzlerce işi diğer üç Avrupa kentine taşımayı planladığını açıklamıştı.

Indepent gazetesine göre, İngiltere’de finans sektöründeki 4 bin ile 232 bin arasındaki işin Brexit dolayısıyla kaybedilebileceği tahmin ediliyor.