Samanyolu Haber /Dünya / Türk mühendis ABD'de uçak kazasında öldü /09 Mayıs 2017 11:24

Türk mühendis ABD'de uçak kazasında öldü

Türk mühendis Çağrı Sever ABD'de uçak kazasında öldü

SHABER3.COM

ABD’de dün meydana gelen tek motorlu, deniz uçağı kazasında 41 yaşındaki Türk mühendis Çağrı Sever ve uçağın pilotu ve aynı zamanda tasarımcı ekibinin başı 55 yaşındaki Jon Karkow hayatını kaybetti. Kaza, Kaliforniya’da Napa County yakınlarındaki Berryessa Gölü’nde meydana geldi.

Teslimatları henüz başlamayan hem suya hem de karaya inebilen Icon A5 tipi uçak, kalkıştan 20 dakika sonra göle düştü. Çağrı Sever ve Jon Karkow olay yerinde hayatını kaybetti.



Uçağın ilk ölümlü kazasının ardından Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi (NTSB) soruşturma başlattı.

FORD'DA ÇALIŞIYORDU

ODTÜ’den 1998’de Makine Mühendisi olarak mezun olan Sever, master derecesinin ardından ABD'ye gitti, Leigh Üniversitesi’nde doktora yaptı.


Daha sonra Ford şirketine giren Sever son 3 yıldır Ürün Tasarım ve Geliştirme Bölümü’nde müdür olarak çalışıyordu. Sever'in Icon şirketi ile görüşme yaptığı, uçağı tanımak amacıyla demo uçuşuna çıktığı öğrenildi.



PROJE MÜDÜRÜYDÜ

Pilot Jon Karkow’un ise uzun yıllar uçak tasarımı üzerine çalışıp test pilotluğu yapıyordu. Bugüne kadar 20 uçak projesinde görev alan Karkow, Icon şirketine geçmeden önce Scaled Composites şirketinin tasarımı olan sivil uzay aracı Space Ship Two Projesi’nin müdürüydü.
Kazanın ardından Icon şirketi bir açıklama yaparak “Kazayla ilgili çok üzgünüz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayı araştıran NTSB ve Amerikan havacılık otoritesi FAA’ye her türlü desteği veriyoruz” dedi.

GELECEĞİN UÇAĞININ İLK KAZASI
İki kişilik, üstten kanatlı, tek motorlu uçak, "geleceğin tasarımı" olarak adlandırılıyor. Hem gövde üzerine suya, hem de iniş takımlarını açarak karaya inebilen Icon A5, saatte 193 kilometre hıza çıkabiliyor. Rotax 912 tipi motoruyla, toplam 446 kilogram ağırlığa sahip uçağın menzili ise 556 kilometre. Icon A5’in satış fiyatı 190 bin dolar. 


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