Samanyolu Haber /Gündem / Bozdağ'dan o soruya skandal cevap! /03 Aralık 2016 11:09

Bozdağ'dan o soruya skandal cevap!

Türkiye’de gazetecilerin tutuklanması ‘rutin bir uygulama’ya dönüşürken, adalet bakanlığı tutuklu gazeteci sayısıyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, sayının belirlenmesinin mümkün olamayacağını savundu.

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Bozdağ'dan o soruya skandal cevap!

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, geçen mayıs ayında TBMM Başkanlığı’na Türkiye’de kaç tutuklu gazeteci olduğuna ilişkin bilgilendirme talebiyle soru önergesi vermişti.
 
Bakanlıktan gelen yanıtta, önergenin süresi geçtikten sonra yanıtlanabildiği belirtilip tutuklu gazeteci sayısının aynı ay itibarıyla basın kartı sahibi olanlar göz önüne alındığında sadece üç olduğu açıklandı.
 
Bakan Bekir Bozdağ imzasını taşıyan yanıt yazısında, tutukluların mesleği tam olarak belirlenemediği için tutuklu gazeteci sayısının da bilinemeyeceği belirtildi. Bozdağ, tutuklular mesleklerini gazeteci olarak bildirse de bunun her zaman doğru olmayacağını savunarak şunları kaydetti: “Kaydedilen veriler hükümlü ve tutukluların beyanları esas alınarak oluşturulduğundan, mesleği olmadığı halde gazeteci olduğunu söyleyen veya mesleği gazeteci olduğu halde başka bir meslek beyanında bulunan kişilerin olabileceği; ceza infaz kurumlarında bulunan ve mesleği gazeteci olarak bildirilenlerin sayısı esas alınarak değerlendirme yapmanın eksik ve yanlış olacağı; işlenen veya işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyeti kapsamında olup olmadığının önemli olduğu değerlendirilmektedir
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