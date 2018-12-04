Samanyolu Haber /Gündem / Boydaklara hukuksuzluğa devam... Erkeklerden sonra eşlere de hapis cezası /04 Aralık 2018 15:41

Boydaklara hukuksuzluğa devam... Erkeklerden sonra eşlere de hapis cezası

Boydak Holding yöneticisi Mustafa Boydak’ın eşi Müjgan Boydak’a da hapis cezası verildi

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Müjgan Boydak hakkında Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiası ile dava açılmıştı. Tutuksuz yargılanan ev hanımı Boydak bugün son kez hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddetti ve beraatini istedi. Mahkeme Müjgan Boydak’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Hapis cezasına gerekçe olarak da gizli tanık ifadeleri gösterildi. Melikşah Üniversitesi’ne gönderilen 50 bin lira havale de deliller arasında yer aldı. Cezanın istinaf ve Yargıtay süreçlerini dikkate alan mahkeme, halihazırda tutuksuz olan Boydak’ın karar kesinleşinceye kadar tutuklanmamasına karar verdi. Müjgan Boydak’ın yurtdışına çıkış yasağı ise devam edecek.


 
Müjgan Boydak’ın holdingin başkan vekili eşi Mustafa Boydak, Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Cemaat davasında da geçen yaz aynı cezayı almıştı.



Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın eşi Meral Boydak da yargılandığı davanın karar duruşmasında 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan Boydak’a Yargıtay süreci nedeniyle tutuklama çıkmadı.

 
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