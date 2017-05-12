Samanyolu Haber /Gündem / Boydak ve Kaynak Holding yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı /12 Mayıs 2017 15:06

Boydak ve Kaynak Holding yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı

Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında tutuklanan iş adamları Memduh Boydak, Bekir Boydak ile Mahmut Sami Boydak'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 137 kişi hakkında 5 yıldan 25'şer yıla kadar değişen oranda hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

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Boydak ve Kaynak Holding yöneticilerine 5 ila 25 yıl hapis istemi

AKP'nin 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası Hizmet Hareketi'ne yönelik başlattığı cadı avı sırasında Boydak ve Kaynak Holding yöneticileri de hedef oldu. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aralarında iş adamları Memduh Boydak, Bekir Boydak, Mahmut Sami Boydak’ın da bulunduğu 40’ı tutuklu 137 kişi yer aldı. 

İddianamede tüm iş adamları ve yöneticiler zekat kurban ve sadaka verdikleri için terörizmin finansmanıyla suçlanıp 5 yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca 125 kişi için “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, 9 kişi hakkında ise, “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
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