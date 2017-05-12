Flaş! CHP il yönetimine kayyım atandı

Son dakika… CHP Bolu İl teşkilatına kayyum atandı!





Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davanın yedinci duruşmasına, davacı Mehmet İlker Karaoğulları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere 3 üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, CHP İl Yönetimine İsmail Uludağ, Cemal Bakan ve Selma İşbilir’den oluşan 3 kişilik çağrı heyeti atanmasına karar verdi.

Kasım 2015’teki CHP Bolu İl Kongresinin usulüne uygun yapılmadığı iddiasıyla eski Parti Meclis Üyesi Bolu delegelerinden Mehmet İlker Karaoğulları, topladıkları imzalarla Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak, olağanüstü kongre taleplerinin gerçekleşmesini istemişti.