Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! CHP il yönetimine kayyım atandı /12 Mayıs 2017 15:49

Flaş! CHP il yönetimine kayyım atandı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında İl Başkan Yardımcısı Turgut Ekici'nin tutuklanmasının ardından Bolu CHP teşkilatı, ikinci bir şok ile sarsıldı. Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP Bolu İl Yönetimine 3 kişilik kayyum atanmasını kararlaştırdı. Kayyum talebini 2015 yılında CHP'li delege Mehmet İlker Karaoğulları yapmıştı.

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Son dakika… CHP Bolu İl teşkilatına kayyum atandı!

Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davanın yedinci duruşmasına, davacı Mehmet İlker Karaoğulları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere 3 üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, CHP İl Yönetimine İsmail Uludağ, Cemal Bakan ve Selma İşbilir’den oluşan 3 kişilik çağrı heyeti atanmasına karar verdi.
Kasım 2015’teki CHP Bolu İl Kongresinin usulüne uygun yapılmadığı iddiasıyla eski Parti Meclis Üyesi Bolu delegelerinden Mehmet İlker Karaoğulları, topladıkları imzalarla Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak, olağanüstü kongre taleplerinin gerçekleşmesini istemişti.
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