Samanyolu Haber /Gündem / Boya fabrikasında patlama: Beş işçi hayatını kaybetti /08 Kasım 2017 12:30

Boya fabrikasında patlama: Beş işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada beş işçi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Boya fabrikasında patlama: Beş işçi hayatını kaybetti

Organize sanayi bölgesindeki fabrikada saat 11.30 sıralarında meydana gelen patlamanın etkisiyle çatı çöktü.


Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ekibi, ambulanslar sevk edildi. İlk etapta enkaz altından iki yaralı çıkarıldı. Ekiplerin çalışması sürdükçe bilanço ağırlaştı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün açıklamasına göre patlamada dört işçi yaşamını yitirdi, 10 işçi yaralandı. Ardından yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Enkaz altında başkaların olup olmadığı araştırlıyor. Patlamanın etkisiyle çevredeki fabrikalar ve otomobiller de ağır hasar gördü.
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