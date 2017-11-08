Sistem değişti, 100 milyon kitap elde kaldı

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Sınavlarla ilgili geçen yıl ve bu yıl üretilmiş kitapların yaklaşık 30 milyonu TEOG, 70 milyonu da YGS ve LYS kitapları. Bunların kaldırılmasıyla beraber şu anda 100 milyona yakın kitabı yayıncılar ne yapacağını bilemiyor. Kitapta kullandığımız kağıdı ithal ediyoruz. Sadece kağıdın ithalat bedeli 100 milyon dolar civarında. İçeriği ve diğer masraflarıyla beraber ciddi bir rakamla karşı karşıyayız. Bütün bunlarla beraber 580 milyon dolarlık bir ciro kaybından söz ediyorum. Yani sektörü 2 milyar liralık bir ciro kaybı bekliyor. 200 eğitim yayıncımız var bu alanda faaliyet gösteren. Eğitim yayıncılığının da sektörün içindeki payı yüzde 52. Hiç küçümsenecek bir rakam değil. Yılda 240 milyon civarında kitap üretiyorlar. Ürettikleri kitapların şu anda 100 milyonu ne yazık ki yaşadığımız bu sınav meselesinden dolayı kayıp durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni açıkladığı sınav yönetmeliğine göre çocukların bir kısmı yine bu sınava girecekler ve yine bu bilgilere ihtiyaçları var. Bir kısım kitapların hala satılabilir olduğunu düşünüyorum. Bazı yayıncı arkadaşlarımız kapakları değiştiriyorlar. Bu ne kadar doğru ya da yanlış ayrı mesele. Kitaplar eğer kullanılamazsa maalesef geri dönüşüme gidecek" dedi.





“SATIŞLARINDA YAKLAŞIK YÜZDE 70 ORANINDA DÜŞÜŞ VAR"





Palme Yayınevi Pazarlama Müdürü Hakan Budak da, “Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Kitaplar çöpe atılacak. Kapağı değişen kitaplara öğrencilerden aynı talep gelmiyor. Öğrenciler kitabın kapağının değiştiğini öğrenince yeni bir şeyler istiyorlar. TEOG, LYS ve YGS kitaplarının satışlarında yaklaşık yüzde 70 oranında düşüş var. Yetkililer zamanında açıklama yapmış olsalardı herkes daha az zarar görecekti. Şu anda zarar gerçekten çok büyük" şeklinde konuştu.





“BASILMIŞ METARYELİN DEĞİŞİMİ ÇOK ZOR OLACAKTIR"





MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan ise “Basılmış materyalin değişimi çok zor olacaktır. Kitapçılar için üzgünüm. Ben öğrenci olsam soru çıkması muhtemel olmayan ya da çok az soru çıkacak bir alanda olan kitapla vaktimi harcamak istemem. Çünkü en son karar ne ise ona yoğunlaşmak isterim. Şu anda bakanlığın orta okuldan liseye geçişte yaptığı sınavda neleri soracaksa bana sattığınız kitabında onun için tasarlanmış olmasını isterim. Geri kalanı beni motive etmez, motivasyonumu öldürür" diye konuştu.





ÖĞRENCİLER MORALSİZ





Öğrenciler ise talepleri azalsa da kitapları almaya devam ediyor. Bazı öğrenciler yaz döneminde aldıkları kitapları şimdiler de okula yardımcı olarak kullanırken, bazı öğrenciler ise kaynakların yetersiz olmasından şikayetçi. Öğrenciler bu nedenle moralsiz olduklarını ifade ediyorlar.