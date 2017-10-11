'Boşver Binali Yıldırım'ı, sen bana gönder listeyi'





''Kabile devleti miyiz?..Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba yakın çevresine, göreve geldiği günden bu yana Bakanlığında istediği atamaları yapamamaktan yakınıyor. Fakıbaba, bir gün Başbakan Binali Yıldırım'a serzenişte bulunur ve atama kararnamelerinin niye çıkmadığını neden bekletildiğini sorar. Yıldırım da hayret edercesine Fakıbaba'ya kendisine gelen tüm kararnameleri imzalayıp Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiğini söyler. Fakıbaba da tüm cesaretini topladığı başka bir gün R. Erdoğan'a durumu ve Başbakan'la arasında geçen konuşmayı anlatır. Erdoğan da Bakanına, "Boşver Binali Yıldırım'ı... Gönder bakayım listeni bana der..." Sonra ne olur tahmin edebiliyor musunuz?.. Fakıbaba, heyecan içinde Bakanlığına koşar. Hazırladığı tüm atama listesini Cumhurbaşkanlığı'na gönderir. Ve bu kalabalık listeden sadece birinin ataması gerçekleşir. AKP kulislerinde konuşulanlara göre Eşref Fakıbaba çok ama çok sıkıntılı...''

Takan'ın yazısından ilgili bölüm.