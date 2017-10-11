Samanyolu Haber /Gündem / 'Boşver Binali Yıldırım'ı, sen bana gönder listeyi' /11 Ekim 2017 10:22

'Boşver Binali Yıldırım'ı, sen bana gönder listeyi'

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'ın iddiasına göre Tarım Bakanı atamalarla ilgili Tayyip Erdoğan'ın kapısını çaldı ancak aradığını bulamadı

SHABER3.COM

Takan'ın yazısından ilgili bölüm.

''Kabile devleti miyiz?..Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba yakın çevresine, göreve geldiği günden bu yana Bakanlığında istediği atamaları yapamamaktan yakınıyor. Fakıbaba, bir gün Başbakan Binali Yıldırım'a serzenişte bulunur ve atama kararnamelerinin niye çıkmadığını neden bekletildiğini sorar. Yıldırım da hayret edercesine Fakıbaba'ya kendisine gelen tüm kararnameleri imzalayıp Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiğini söyler. Fakıbaba da tüm cesaretini topladığı başka bir gün R. Erdoğan'a durumu ve Başbakan'la arasında geçen konuşmayı anlatır. Erdoğan da Bakanına, "Boşver Binali Yıldırım'ı... Gönder bakayım listeni bana der..." Sonra ne olur tahmin edebiliyor musunuz?.. Fakıbaba, heyecan içinde Bakanlığına koşar. Hazırladığı tüm atama listesini Cumhurbaşkanlığı'na gönderir. Ve bu kalabalık listeden sadece birinin ataması gerçekleşir. AKP kulislerinde konuşulanlara göre Eşref Fakıbaba çok ama çok sıkıntılı...''
<< Önceki Haber 'Boşver Binali Yıldırım'ı, sen bana gönder listeyi' Sonraki Haber >>

İşte Türkiye'nin dış politikası...

İşte Türkiye'nin dış politikası...

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:55