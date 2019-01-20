Boş konutlara nüfus kaydı yapan memur tutuklandı

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı söz konusu memur hakkında Büyükçekmece savcılığına şikayette bulundu.







Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre nüfus memuru M.Ö.S.’nin, ilçedeki boş dairelere Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ilk belirlemelere göre 354 kişiyi kaydetti. Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu’nun da bu kişilere yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.





Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı verilen M.Ö.S.’yi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde gözaltına aldı. M.Ö.S.’nin CHP’li Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışırken iki yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendirildiği tespit edildi.





M.Ö.S.’nin çıkartıldığı mahkemece "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandığı öğrenildi.