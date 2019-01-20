Samanyolu Haber /Gündem / Boş konutlara nüfus kaydı yapan memur tutuklandı /20 Ocak 2019 03:19

Boş konutlara nüfus kaydı yapan memur tutuklandı

İstanbul'da Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde görevli bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddia edildi.

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AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı söz konusu memur hakkında Büyükçekmece savcılığına şikayette bulundu.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre nüfus memuru M.Ö.S.’nin, ilçedeki boş dairelere Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ilk belirlemelere göre 354 kişiyi kaydetti. Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu’nun da bu kişilere yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı verilen M.Ö.S.’yi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde gözaltına aldı. M.Ö.S.’nin CHP’li Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışırken iki yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendirildiği tespit edildi.

M.Ö.S.’nin çıkartıldığı mahkemece "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandığı öğrenildi. 
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