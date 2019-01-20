Mansur Yavaş 2014'te neden kaybettiğini anlattı

Yavaş, 550 sandığın Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitmediğini iddia etti ve Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı'yı suçladı.







Halk TV'de katıldığı programda, seçimleri nasıl ve neden kaybettiğini anlatan Yavaş, seçimdeki başarısızlıkta Halıcı'yı işaret etti.





Soruları yanıtlayan Yavaş, Halıcı'nın sorumluluğunda bulunan 550 seçim sandığının YSK'ya hiç gitmediğini öne sürdü.





Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Halıcı'ya 'ne kadar oy aldık' sorusunu sorduğunu anlattı ve ekledi:





"Huzurlarınızda şu soruyu soruyorum; aradan üç ay geçti, 550 sandık YSK'ya hiç gitmemişti. Bunun sorumlusu ben miyim?"