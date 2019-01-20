Samanyolu Haber /Politika / Mansur Yavaş 2014'te neden kaybettiğini anlattı /20 Ocak 2019 03:21

Mansur Yavaş 2014'te neden kaybettiğini anlattı

2014 yerel seçimlerinde Melih Gökçek karşısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybeden dönemin CHP adayı Mansur Yavaş'tan yıllar sonra konuyla ilgili bir açıklama geldi.

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Yavaş, 550 sandığın Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitmediğini iddia etti ve Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı'yı suçladı.

Halk TV'de katıldığı programda, seçimleri nasıl ve neden kaybettiğini anlatan Yavaş, seçimdeki başarısızlıkta Halıcı'yı işaret etti. 

Soruları yanıtlayan Yavaş, Halıcı'nın sorumluluğunda bulunan 550 seçim sandığının YSK'ya hiç gitmediğini öne sürdü.

Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Halıcı'ya 'ne kadar oy aldık' sorusunu sorduğunu anlattı ve ekledi:

"Huzurlarınızda şu soruyu soruyorum; aradan üç ay geçti, 550 sandık YSK'ya hiç gitmemişti. Bunun sorumlusu ben miyim?" 
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