Samanyolu Haber /Gündem / Borsa'da 'teknik' arıza, veri akışı durdu /26 Eylül 2018 12:35

Borsa'da 'teknik' arıza, veri akışı durdu

Borsa İstanbul'da veri yayını yapılamıyor. Seansın işleme kapatıldı. Borsa İstanbul, KAPa 'teknik bir sorun' açıklaması yaptı.

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Borsa İstanbul geçici olarak piyasa işlemlerine kapatıldı. Yapılan açıklamada, ‘teknik sorun’ nedeniyle veri yayını yapılamadığı bildirildi.

Veri akışı yapılamadığını belirten Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı:

“Veri yayınının sağlıklı olarak yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır.”


 
UCUZ DÖVİZ SATIŞI OLMUŞTU

Teknik gerekçelerle 31 Ağustos’ta Halkbank’tan 4.6 milyon tutarında ucuz döviz satışı yapılmıştı. Banka daha sonra bu işlemleri iptal ettiğini duyurmuştu. 10 Eylül tarihinde de Vakıf Katılım Bankası’nın bilgilendirme ekranında dolar kuru 6,20 yerine 4,50 olarak yer almıştı. Banka, siber saldırı nedeniyle bilgilendirme ekranında rakamların hatalı yer aldığını, ancak herhangi bir işlem yapılmadığını açıklamıştı.
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