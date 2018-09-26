Samanyolu Haber /Gündem / Sirkte gösteri sırasında bayılan kaplana vahşi muamele /26 Eylül 2018 13:00

Sirkte gösteri sırasında bayılan kaplana vahşi muamele

Rusya'da Magnitogorsk sirkinde yaşanan bir olay hayvanseverleri ayaklandırdı.

Sirkte gösteri yapan kaplan bayıldı...

 Magnitogorsk Sirkinde gösteri yapan kaplanlardan biri bayıldı. Yıllardır sirkte gösteri yapan 45 yaşındaki Zena adlı kaplan, aniden kaskatı kesilip titremeye başladı. Seyircileri şaşkın bakışları arasında kaplana eziyet etmeye başlayan bakıcısı hayvanı ayıltamayınca bir görevli üzerine su döküyor. O da işe yaramayınca  Bakıcı hayvanı kuyruğundan tutup sürüklemeye başladı . Sosyal Medyada hızla yayılan görüntüler Hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Rus yetkililer sessizliğini korurken sirk sahipleri bakıcının Kaplanı Yani Zena'yı kuyruğundan çekmekten başka seçeneği yoktu diye savunma yaptılar 
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