Sirkte gösteri sırasında bayılan kaplana vahşi muamele

Magnitogorsk Sirkinde gösteri yapan kaplanlardan biri bayıldı. Yıllardır sirkte gösteri yapan 45 yaşındaki Zena adlı kaplan, aniden kaskatı kesilip titremeye başladı. Seyircileri şaşkın bakışları arasında kaplana eziyet etmeye başlayan bakıcısı hayvanı ayıltamayınca bir görevli üzerine su döküyor. O da işe yaramayınca Bakıcı hayvanı kuyruğundan tutup sürüklemeye başladı . Sosyal Medyada hızla yayılan görüntüler Hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Rus yetkililer sessizliğini korurken sirk sahipleri bakıcının Kaplanı Yani Zena'yı kuyruğundan çekmekten başka seçeneği yoktu diye savunma yaptılar