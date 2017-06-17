Bomba imha ederken yüzde 98 engelli hale gelen polise ayıp üstüne ayıp









Bomba imha ederken yüzde 98 engelli hale gelen polis Bilal Konakci evinde elektronik kelepçeyle yaşamak zorunda bırakılmışken, bu defa da hayatını devam ettirebilmesi için yardımına muhtaç olduğu eşi ev hanımı Özlem Konakci gözaltına alındı.















Teröristlerin bomba paketini imha ederken, yüzde 98 engelli kalan Bilal Konakci önce tutuklandı Ardından tepkiler gelince elektronik kelepçe ile ev hapsine alındı. Şimdi de Gazi polise bakan onu sırtında taşıyan hayat arkadaşı ev hanımı Özlem hanım da gözaltına alındı. Özlem Konakçı'nın gözaltı gerekçesi bilinmiyor.