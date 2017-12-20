Samanyolu Haber /Gündem / BM'deki kritik oylama öncesi Trump'tan ilginç açıklama /20 Aralık 2017 23:46

BM'deki kritik oylama öncesi Trump'tan ilginç açıklama

Henüz yaptığı Kudüs açıklamasının gerilimi dinmemişken ABD Başkanı Donald Trump skandal bir açıklamaya daha imza attı. Bugün ABD'nin Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley'nin, "Trump Kudüs oylamasında ABD'nin yanında olmayanların listesini istedi" açıklamasının ardından Trump, "Bize karşı oy vereceklere para yardımını keseceğiz" dedi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulundu. Trump, "Yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar alıyorlar bizden, sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Oylamayı iyi izliyoruz, kaydedeceğiz." dedi.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesebileceklerini ifade ederek, "Yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar alıyorlar bizden, sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Oylamayı iyi izliyoruz, kaydedeceğiz" dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına iilşkin Perşembe günü yapılacak oylamaya, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin temsilcileri katılacak.

Trump'ın imzaladığı tartışmalı kararın mahkum edilmesi için 129 ülkenin oyu gerekiyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM'deki kritik oylama öncesi Trump'tan ilginç açıklama Sonraki Haber >>

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Endonezya Türk İş adamını Türkiye'ye iade etti....

Endonezya Türk İş adamını Türkiye'ye iade etti....

O razı olsun yeter!

O razı olsun yeter!

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:18:13