Yeni Türkiye Sözlüğü 2.0

CANLILAR…





İNSAN: Toplu veya tek her an ölümle karşı karşıya olan, hayvan kadar bile değer taşımayan canlı türü. Trafik kazalarında öldüğünde “ölü” ama sorumluluğu yönetenlere aitse “şehit” sayılan, yanlış zamanda yanlış coğrafyada var olmuş biyolojik tür.





BİTKİ, AĞAÇ: Çimento ve çelikle soykırımına uğradığı yerlerden dolar ve Euro fışkıran gereksiz toprak ürünü.





HAYVAN: İnsanlara bakıp bakıp hayretle birbirlerini “aman insanlık etmeyin” diyerek ikaz eden, mensuplarından çakal ve sırtlanın bile insanların birbirine yapıp ettiğinden utandığı günahsız, barışçı varlıklar.





MEKÂNLAR… KURUMLAR…





AVRUPA BİRLİĞİ, ŞANGAY: Saray adamının haftanın tek günleri birine bağlılığını bildirdiği çift günleri ise bir diğerine girme sevdasına düştüğü siyasi ve ekonomik bir örgütlenmeler.





EV: Namuslu, dürüst ve eğitimli insanların her sabah gözaltına alınma tehlikesi yaşadığı meskûn mahal.





HAPİSHANE: 6 yıldır tek bir AKP’linin her ne yaparsa yapsın içine girmediği, hırsız ve tecavüzcülerin topluca tahliye edildiği buna karşın ülkenin en dürüst, en namuslu, en eğitimli insanlarının; gazeteci ve yazarların hiçbir hukuk kaidesine dayanmadan esir tutulduğu ortaçağ kalitesinde esir kampı.





İLKÖĞRETİM-LİSE: Bir yılda verilebilecek eğitimin 14 yılda verilemediği boş meşguliyet alanları. Bir aylık kursla öğrenilecek bir yabancı dil düzeyine 14 yılda ulaşılamayan muazzam akıl almaz mekanizma.





İŞ YERİ: Ülkeye çöken mafya mensuplarının iştahını çektiyse el konulmasının eli kulağında olduğu yerler.





ASMA KÖPRÜ: Maliyeti devlet bankasından kredi alınarak karşılanan, sonra 10 katıyla devlete geri satılan ve 25 yıl süresince üzerinden geçen ve geçmeyen vatandaşın haraç ödemeye devam edeceği kârlı yatırım aracı. Müteahhitlik yeter şartı: Google’da “milletin ana… “ sözcükleri yazıldığı an otomatik kendisinin adıyla tamamlanan meşhur müteahhit kadar paylaşımcı olabilmek ve hanedana ödenen komisyonda cömert olmak.





CEMAAT: AKP yönetici elitinin rüşvet ve yolsuzluğa bulaştığını deşifre ettiği iddiasıyla Medyalarına malum mafya çöken ve savunma hakkı elinden alınan, her melanetin, her cinayetin, her hükümet beceriksizliğinin sorumlusu olarak 15 TV, 10 gazete tarafından her gün manşetten iftira atılarak intikam alınan topluluk.





DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI: Fiili adı AKP müftülüğü. Hırsızlık, dolandırıcılık, çocuk istismarı ve rüşvet gibi suçların günah olduğuna dair hutbe vermenin, açıklama yapmanın yasak olduğu teşkilat. Başında parti müftüsü görev yapar. Atlas bir cübbe ve son model Mercedes’le dinin izzetini sonuna kadar korur. İmamların tali görevi namaz kıldırma memurluğu, asli vazifeleri AKP’li olmayan cemaati fişleme, raporlama ve camiden kovalamadır.





MECLİS: Altında toplanan milletvekillerinin Saray’da ağırlanan muhtarlar kadar itibarının olmadığı, fiili hiç bir hükmü kalmayan tarihi eser.





SARAY: Yeni Türkiye’de TV’lerdeki altyazıdan, kupon araziye; maden izninden petrol komisyonuna kadar her şeye karar verilen, AKP mensuplarının dilediği şirkete çökmek için secdeye varıp izin beklediği; “darbecilerin” bile bomba atmaya kıyamadığı külliye. Misafir ettiği hanedanın ölene kadar ayrılmayı akıllarından bile geçirmediği, Beyaz Saray’ın 6, Kremlin’in 12 katı büyüklüğündeki dev yapı.





GAZETE: Her gün aynı adamın boy resminin 1. Sayfasını kapattığı ve her gün bıkıp usanmadan Saray’a teslim olmayan toplum kesimlerinin karalandığı, bin bir yalanla iftira edildiği selülozdan üretilen çöp hammaddesi.





TELEVİZYON: Yine o adam konuştuğunda çocuk kanalları dâhil hepsinin canlı yayına geçtiği, cihazının kumandası her evde olan ama yayının kumandası sadece Saray’da olan teknolojik cihaz.





TÜBİTAK: Yıllardır insanlığa hediye edilebilecek tek bir icadın yapılmadığı ve teknolojik cihazın üretilmediği ama meşhur “sıfırlama tapelerinin” montaj olduğunu anında çözen, hayvanat bahçesinden getirilen müdürle NASA’ya meydan okuyan ünlü bilim-araştırma yuvası!





ÜNİVERSİTE: Bilim, araştırma, deney, tez ve tebliğ’in artık bir hükmü kalmadığı, AKP bayrağı önünde poz vermiş Saray nargilecilerinin bile rektör olabildiği, Saray insanına fahri doktora vererek terfi edilen içi boş büyük yapılar.





YURT: Adı tecavüz ve istismarla özdeşleşmiş vakıf ve derneklere teslim edilmiş, radikal örgütlere arka bahçe misyonu yüklenmiş talihsiz yapılar.