Samanyolu Haber /Dünya / BM Kaşıkçı cinayeti raporunu yarın açıklayacak /19 Haziran 2019 10:25

BM Kaşıkçı cinayeti raporunu yarın açıklayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun yarın açıklanacağı bildirildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 'devletler ve bireylerin sorumluluğu ve devletlerin attığı adımlar konusunda' uluslararası insan hakları soruşturması yürüttüğü anımsatıldı.
Açıklamada, Callamard'ın soruşturmaya ilişkin elde ettiği bulgulara ilişkin raporun, yarın OHCHR internet sitesinde açıklanacağı ifade edildi.

Callamard'ın, ayrıca, raporu gelecek hafta BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumu kapsamında 26 Haziran'da Konsey'e sunacağı kaydedildi. Callamard, aynı gün BM Cenevre Ofisi'nde TSİ 14.00'te rapora ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Özel Raportör Callamard, 28 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık yargılanması çağrısında bulunmuş, cinayete ilişkin soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmamasından dolayı Suudi Arabistan'ı kınamıştı.
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