Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım, seçim çalışmalarında devletin kiraladığı aracı kullanıyormuş /19 Haziran 2019 10:30

Yıldırım, seçim çalışmalarında devletin kiraladığı aracı kullanıyormuş

Başbakanlığı döneminde kendisine tahsis edilen Çankaya Köşkü’nü hâlâ boşaltmayan Binali Yıldırım’ın kullandığı lüks araç da kamuya ait.

SHABER3.COM

Başbakan olduğu dönemde kullandığı Çankaya Köşkü’nü başbakanlık makamı kaldırılmasına rağmen hâlâ kullanan AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın başbakanlık için kiralanan aracı da seçim kampanyasında kullandığı ortaya çıktı.

Binali Yıldırım’ın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile katıldığı televizyon programına gelirken kullandığı 34 AN 3861 palakalı Audi marka A8 model lüks aracın, Aydoğan Dış Ticaret A.Ş’nin Autocrat filo Kiralama şirketinden Başbakanlık için kiralanmış.

Miyase İlknur’un Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi süresince sadece Cumhurbaşkanı ve bakanların değil, AKP Büyükşehir Belediye başkan adayı da kamu olanaklarını kullanıyor. Başbakanlığı döneminde kendisine tahsis edilen Çankaya Köşkü’nü hâlâ boşaltmayan Binali Yıldırım’ın kullandığı lüks araç da kamuya ait.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım, 16 Haziran Pazar akşamı CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı televizyon programının yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre Salonu’na eşi ile birlikte gelirken kullandığı 34 AN 3861 plakalı Audi marka A8 model aracın Aydoğan Dış Ticaret AŞ’nin grup şirketlerinden olan Autocrat filo hizmetlerinden başbakanlık adına kiralanmış. 

Eyüp’teki Flatofis’te faaliyet gösteren şirketten aylık 4 bin TL + KDV ile birlikte 5 bin Avro karşılığında kiralanan aracın kamuyla hiçbir ilişkisi kalmayan ve halihazırda siyasi bir partinin adayı olan Binali Yıldırım’a tahsis edilmesi hem kamu açısından hem de Yıldırım açısından suç teşkil ediyor.

HAKSIZ REKABET

Seçim afişleri, broşürleri İBB’nin Kültür A.Ş adlı şirketi tarafından bastırılan, seçmenlere gidilirken İSPARK tarafından kiralanan araçları kullanan, ev ve işyeri ziyaretleri Kültür AŞ. çalışanları tarafından yapılan AKP adayı Binali Yıldırım, kamu kaynaklarını ve araçlarını kullanarak seçim yarışına katılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıldırım, seçim çalışmalarında devletin kiraladığı... Sonraki Haber >>

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:33