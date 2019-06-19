Yıldırım, seçim çalışmalarında devletin kiraladığı aracı kullanıyormuş

Başbakan olduğu dönemde kullandığı Çankaya Köşkü’nü başbakanlık makamı kaldırılmasına rağmen hâlâ kullanan AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın başbakanlık için kiralanan aracı da seçim kampanyasında kullandığı ortaya çıktı.





Binali Yıldırım’ın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile katıldığı televizyon programına gelirken kullandığı 34 AN 3861 palakalı Audi marka A8 model lüks aracın, Aydoğan Dış Ticaret A.Ş’nin Autocrat filo Kiralama şirketinden Başbakanlık için kiralanmış.





Miyase İlknur’un Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi süresince sadece Cumhurbaşkanı ve bakanların değil, AKP Büyükşehir Belediye başkan adayı da kamu olanaklarını kullanıyor. Başbakanlığı döneminde kendisine tahsis edilen Çankaya Köşkü’nü hâlâ boşaltmayan Binali Yıldırım’ın kullandığı lüks araç da kamuya ait.





AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım, 16 Haziran Pazar akşamı CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı televizyon programının yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre Salonu’na eşi ile birlikte gelirken kullandığı 34 AN 3861 plakalı Audi marka A8 model aracın Aydoğan Dış Ticaret AŞ’nin grup şirketlerinden olan Autocrat filo hizmetlerinden başbakanlık adına kiralanmış.





Eyüp’teki Flatofis’te faaliyet gösteren şirketten aylık 4 bin TL + KDV ile birlikte 5 bin Avro karşılığında kiralanan aracın kamuyla hiçbir ilişkisi kalmayan ve halihazırda siyasi bir partinin adayı olan Binali Yıldırım’a tahsis edilmesi hem kamu açısından hem de Yıldırım açısından suç teşkil ediyor.





HAKSIZ REKABET





Seçim afişleri, broşürleri İBB’nin Kültür A.Ş adlı şirketi tarafından bastırılan, seçmenlere gidilirken İSPARK tarafından kiralanan araçları kullanan, ev ve işyeri ziyaretleri Kültür AŞ. çalışanları tarafından yapılan AKP adayı Binali Yıldırım, kamu kaynaklarını ve araçlarını kullanarak seçim yarışına katılıyor.