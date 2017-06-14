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BM Hakimi Aydın Sefa Akay’ın yargılandığı davada karar çıktı
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BM Hakimi Aydın Sefa Akay’ın yargılandığı davada karar çıktı
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14 Haziran 2017 16:44
BM Hakimi Aydın Sefa Akay’ın yargılandığı davada karar çıktı
ByLock kullandığı için tutuklanan BM Hakimi Aydın Sefa Akay’ın yargılandığı davada karar çıktı.
SHABER3.COM
Mahkeme, Aydın Sefa Akay’ı ByLock kullandığı gerekçesiyle, 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tahliyesine karar vererek hakkında yurtdışı yasağı şeklindeki adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
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