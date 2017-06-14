196 milletvekilinden Trump'a dava

Washington Post Gazetesi haberine göre, Demokrat Partili 196 Kongre üyesi, Trump hakkında anayasanın devlet başkanının "yabancı kaynaklardan menfaat sağlamasını" yasaklayan maddesi uyarınca dava açmaya hazırlanıyor.







Kongre üyeleri, anayasanın ilgili maddesinin başkanın yabancı kaynaklardan hediye, gelir, makam, unvan veya benzeri bir menfaat kabul etmesini "Kongre'nin onayına" bağlaması dolayısıyla, "yetkilerinden yoksun bırakıldıkları gerekçesiyle" müşteki sıfatıyla dava dilekçesine imzacı oldu.

Davanın açılmasına önderlik eden Demokrat Parti'nin Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, bunun, şimdiye kadar herhangi bir başkan aleyhine açılan bir davadaki en yüksek müşteki sayısı olduğuna dikkat çekti.





CUMHURİYETÇİLER İMZA ATMADI





Blumenthal, Cumhuriyetçi Parti'den hiçbir üyenin, davet ettikleri halde, dava dilekçesine imza atmadığını belirtti. Dava dilekçesinin bugün federal mahkemeye sunulacağı belirtildi.

Demokrat Partili Kongre üyelerinin dava hamlesi, Maryland eyaleti ve Washington D.C. yönetimlerince, bir gün önce Trump aleyhine anayasanın aynı maddesinin ihlal ettiği iddiasıyla açılan davanın ardından geldi.





Maryland ve Washington D.C. yönetimlerinin her ikisi de Demokrat Partili olan başsavcıları, açtıkları ortak davayla ilgili düzenledikleri basın toplantısında Trump'ın Başkan olduktan sonra kendini ticari işlerinden uzaklaştırmadığı ve sahibi olduğu şirketler vasıtasıyla yabancı ülke kaynaklarından gelir elde etmeye devam ettiğini ileri sürmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise her iki başsavcının da Demokrat olduklarını, dolayısıyla davanın "partizan motivasyonlarla" açıldığını düşündüklerini söylemişti. Spicer, "Bu davayı yok sayarak işimize bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.





Trump göreve başlamadan önce, ilişkili olduğu tüm ticari varlıkları başkanlığı süresince oğullarının yöneteceği bir fona devredeceğini açıklamıştı. Ancak Trump'ın bu vaadini yerine getirmediği iddiasıyla bugüne kadar 3 farklı dava açılmıştı.