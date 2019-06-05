Samanyolu Haber /Gündem / BM düşünce ve ifade özgürlüğü raportörü Kaye: ByLock baskı için sadece bir bahane /05 Haziran 2019 12:46

BM düşünce ve ifade özgürlüğü raportörü Kaye: ByLock baskı için sadece bir bahane

Birleşmiş Milletler düşünce ve ifade özgürlüğünü geliştirme özel raportörü David Kaye, Türkiye’deki Bylock konusunun baskı için sadece bir bahane olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler düşünce ve ifade özgürlüğünü geliştirme özel raportörü Prof. Dr. David Kaye, Twitter’da Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Marietje Schaake’nin sosyal medya özgürlükleri ile yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Bir takipçisinin Türkiye’deki Bylock konusunu hatırlatması üzerine David Kaye, “Bylock sadece baskı bir bir bahane. Öyle değil mi? Onun (Schaake) Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’deki insan hakları ve diğer konularda yoğunlaşan en önde gelen isimlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda Bylock daha anlamlı oluyor.” dedi.


David Kaye, California Üniversitesi’nde hukuk profesörü olarak görev yapıyor.

Kaye’nin uzmanlık alanı kamu uluslararası hukuku, uluslararası insani haklar, insan hakları ve uluslararası ceza hukuku.

Prof. Dr. David Kaye, 2014 yılı Ağustos ayından beri Birleşmiş Milletler düşünce ve ifade özgürlüğünü geliştirme özel raportörü olarak görev yapıyor.

KAYNAK: medyabold.com
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM düşünce ve ifade özgürlüğü raportörü Kaye:... Sonraki Haber >>

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

Bu nasıl bayram namazı

Bu nasıl bayram namazı

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto: "Akıllı ol Soylu"

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto:

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

"Generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor"

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:32:41