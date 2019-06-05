BM düşünce ve ifade özgürlüğü raportörü Kaye: ByLock baskı için sadece bir bahane

Birleşmiş Milletler düşünce ve ifade özgürlüğünü geliştirme özel raportörü Prof. Dr. David Kaye, Twitter’da Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Marietje Schaake’nin sosyal medya özgürlükleri ile yaptığı açıklamaları değerlendirdi.





Bir takipçisinin Türkiye’deki Bylock konusunu hatırlatması üzerine David Kaye, “Bylock sadece baskı bir bir bahane. Öyle değil mi? Onun (Schaake) Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’deki insan hakları ve diğer konularda yoğunlaşan en önde gelen isimlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda Bylock daha anlamlı oluyor.” dedi.