Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg: Seçimin kilit noktası milliyetçiler /13 Haziran 2018 15:13

Bloomberg: Seçimin kilit noktası milliyetçiler

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yaklaşırken anket şirketlerinin yaptığı çalışmalar seçmen tercihleri üzerine ışık tutmaya çalışıyor. Bloomberg için 7-11 Haziran arasında yapılan seçim anketine göre sonucu kendisini ‘milliyetçi’ olarak tanımlayan oylar belirleyecek.

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İPA Haber'in haberine göre anket çalışmasının ana fikri seçimde her hangi bir sıralanışın mümkün olabileceği ve Erdoğan ve AKP’nin tek başına kazanmasının mümkün olmadığı oldu. Önceki seçimlerde muhafazakar, liberal ve Kürt seçmenden destek alan AKP ve Erdoğan’ın kaderini bu seçimde kendisini ‘milliyetçi’ tanımlayan seçmenin belirleyeceği görüşü ortaya çıktı.

İLK TURDA KIL PAYI 

500 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50.8 ile kazanacağı tahmini çıkarken ikinci olarak CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin yüzde 30.1 oy alacağı öngörülüyor. HDP adayı Selahattin Demirtaş’ın yüzde 10.5, İyi Parti lideri Meral Akşener’in yüzde 8 oy alacağı tahmin ediliyor.

Diğer anketlere göre İyi Parti lideri Meral Akşener’in göreceli olarak düşük oy oranı aldığı Bloomberg anketinde muhalefetin şansının Erdoğan karşısında hiç de düşük olmadığı vurgusu yapıldı.

İKİNCİ TURA KALIRSA ERDOĞAN EZİCİ ÇOĞUNLUKLA ALIR

Ankete göre seçimin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan’ın ezici çoğunlukla seçimi kazanacağı öngörülüyor.

Parlamento dağılımında ise AKP’nin yüzde 46 ve CHP’nin yüzde 27.5 ile popülaritesi liderlerinin gerisinde kalıyor. HDP’nin baraj sorunu olmadığı, yüzde 11.7 ile parlamentoya gireceği, İyi Parti’nin ise yüzde 9 oyla barajın altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüzde 4.6 oy alacağı tahmin edilen MHP’nin yüzde 4.8 oy ile ittifak içinde meclise gireceği düşünülüyor.

SEÇMENİN ÜZERİNDE EKONOMİ BASKISI

Ankete katılanların yüzde 34.2’si ülkenin en büyük sorununun ekonomi olduğunu söylerken, sadece yüzde 17.7’si terör diyor. İşsizlik ise yüzde 13.5 ile ülkenin 3. en büyük sorunu.

Seçim anketinin liranın dolar karşısında sert düşüşü ve fırlayan enflasyon değerleri sonrası yapıldığı göz önüne alındığında 15 yıllık yönetiminde Erdoğan ilk kez kötü ekonomiden sorumlu tutuluyor.

YÜZDE 36’NIN HAYAT STANDARDI BOZULDU

Çalışmaya katılan kişilerin yüzde 35.9’u son bir yılda yaşam standardının kötüleştiğini söylerken çok az AKP taraftarının Erdoğan’a sırt döneceği, sadece yüzde 4.6’sının İnce’ye oy vereceği öne sürüldü.

Anket sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, “Muhalefet adayları ve partileri yeni bir heyecan uyandırsa da Erdoğan’a sadık AKP seçmeninden oy kapmalarının pek muhtemel gözükmediği” görüşünü paylaşıyor.

En çarpıcı değerlendirme ise Londra merkezli danışmanlık şirketinde üst düzey ekonomist olarak çalışan Mert Yıldız’dan geldi. Yıldız, “Erdoğan cumhurbaşkanlığını ve meclisi kazansa da siyasi belirsizlik bitecek gibi gözükmüyor.” dedi.

İPA HABER
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