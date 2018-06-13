Samanyolu Haber /Gündem / Koyun uçurumdan atladı, sürü de peşinden: 500 hayvan telef oldu /13 Haziran 2018 15:22

Koyun uçurumdan atladı, sürü de peşinden: 500 hayvan telef oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinin Topyıldız Köyü'ne bağlı Yapraklı Mezrası yaylasında, sarp kayalık bir bölgede otlayan koyun sürüsü, uçurumdan atlayıp telef oldu.

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Kayalık bölgede otlayan sürüdeki bir koyun uçurumdan atlayınca, sürüdeki 500 koyun da peşinden atladı. Peş peşe 20 metre yükseklikteki kayalıktan atlayan koyunların hepsi telef oldu.

26 hanelik Yapraklı Mezrası sakinlerine ait koyun sürüsü, sabah saatlerinde çobanlar tarafından sarp kayalıkların bulunduğu bölgede otlatılırken, öndeki bir koyun karşı yamaca geçmek için aşağı atlayınca, arkasındaki bütün sürü de peşinden atladı.

Peş peşe atlayan 500 koyun telef oldu. Çobanın haber vermesi üzerine, olay yerine gelen koyun sahipleri koyunlarını tespit etmeye çalıştı.

Yaklaşık 500 hayvanın telef olduğu belirtildi
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