'Biz AGİT MAGİT anlamayız.. Ancak akit yazarsa...'

İşte Cemil Barlas'ın yazdığı o tweet:
"Biz agit magit anlamayız.. ancak akit yazarsa bi durur bakarız.. vaz geçin arkanızı dışarda ona buna yaslamaktan.. yeni türkiye.."
Erdoğan'a biat sonrası "aydın" geçinen gazeteci sıfatlı kişilerin bile zihniyet olarak "Akit kafası"na dönüştüğünün bir örneği ortaya çıkmış oldu.
AGİT'ten ilk rapor: YSK'nın mühürsüz oy kararı kanunla çelişiyor
Türkiye'de bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) uluslararası gözlem heyeti, anayasa değişkliği referandumunun "eşit olmayan şartlarda" gerçekleştiği sonucuna vardı. Heyet, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça mühürsüz oyların da geçerli sayılacağını açıklamasının kanunla çeliştiğini vurguladı.
AGİT gözlemcilerinin değerlendirmeleri şöyle:
Kampanya çerçevesi kısıtlayıcıydı ve çok sayıda mahalli yetkilinin yanı sıra cumhurbaşkanı ve birtakım ileri gelen devlet yetkililerinin “Evet” kampanyasına etkin katılımı nedeniyle kampanya dengesiz olmuştur. AGİT/DKİHB SRGH kamu kaynaklarının kötüye kullanımının yanı sıra, birtakım partilerin ve sivil toplum örgütlerinin “Hayır” kampanyasını destekleyen çabalarının engellendiği de gözlemlemiştir. Kampanya dili birtakım üst düzey yetkililerin “Hayır” destekçilerini terörist destekçileri ile bir tutması ile lekelenmiştir. “Hayır” destekçileri kampanya faaliyetleri sırasında çok sayıda durumda polis müdahaleleri ve şiddet içeren saldırılar ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu ihlaller kampanyalarda özgürlük ve eşitlikle ilgili AGİT taahhütlerine, Avrupa Konseyi standartlarına ve diğer uluslararası yükümlülüklere aykırıdır.