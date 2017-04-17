'Biz AGİT MAGİT anlamayız.. Ancak akit yazarsa...'

İşte Cemil Barlas'ın yazdığı o tweet:





"Biz agit magit anlamayız.. ancak akit yazarsa bi durur bakarız.. vaz geçin arkanızı dışarda ona buna yaslamaktan.. yeni türkiye.."





Erdoğan'a biat sonrası "aydın" geçinen gazeteci sıfatlı kişilerin bile zihniyet olarak "Akit kafası"na dönüştüğünün bir örneği ortaya çıkmış oldu.









AGİT'ten ilk rapor: YSK'nın mühürsüz oy kararı kanunla çelişiyor







Türkiye'de bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) uluslararası gözlem heyeti, anayasa değişkliği referandumunun "eşit olmayan şartlarda" gerçekleştiği sonucuna vardı. Heyet, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça mühürsüz oyların da geçerli sayılacağını açıklamasının kanunla çeliştiğini vurguladı.





