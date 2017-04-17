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Mühürsüz çıkan oy pusulalarını sandık açıldıktan sonra mühürlediler
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Mühürsüz çıkan oy pusulalarını sandık açıldıktan sonra mühürlediler
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17 Nisan 2017 17:48
Mühürsüz çıkan oy pusulalarını sandık açıldıktan sonra mühürlediler
Ankara'nın Sincan ilçesinde, sandık kurulu başkanı mühürsüz çıkan oy pusulalarını sandık açıldıktan sonra mühürledi.
İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü
Ankara'nın Sincan ilçesinde, sandık kurulu başkanı mühürsüz çıkan oy pusulalarını sandık açıldıktan sonra mühürledi.
Vatandaşlar duruma itiraz ederken, o anları kayıt altına aldılar.
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