Samanyolu Haber /Gündem / Mühürsüz çıkan oy pusulalarını sandık açıldıktan sonra mühürlediler /17 Nisan 2017 17:48

Mühürsüz çıkan oy pusulalarını sandık açıldıktan sonra mühürlediler

Ankara'nın Sincan ilçesinde, sandık kurulu başkanı mühürsüz çıkan oy pusulalarını sandık açıldıktan sonra mühürledi.

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

Ankara'nın Sincan ilçesinde, sandık kurulu başkanı mühürsüz çıkan oy pusulalarını sandık açıldıktan sonra mühürledi.

Vatandaşlar duruma itiraz ederken, o anları kayıt altına aldılar.
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İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

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