Samanyolu Haber /Gündem / Bitlis'te yaralanan 2 asker şehit oldu /22 Haziran 2017 17:03

Bitlis'te yaralanan 2 asker şehit oldu

Bitlis'te yaralanan 2 asker şehit oldu Bitlis'in Tatvan İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

SHABER3.COM

Yaralı askerlerden 2'si kaldırıldıkları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit oldu.

Bitlis'in Tatvan İlçesi Anadere bölgesinde operasyonda olan askerler bugün sabaha karşı bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden alınarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak yaralı askerlerden 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan çatışma ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"22 Haziran 2017 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Operasyon esnasında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımızın tedavisi kaldırıldığı Tatvan Devlet hastanesinde devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."
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