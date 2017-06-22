Samanyolu Haber /Gündem / Star yazarından Perinçek'e: Yaşayan Hitler /22 Haziran 2017 17:00

Star yazarından Perinçek'e: Yaşayan Hitler

Adalet yürüyüşüne tepki gösteren ve 'Yargının altın devrini yaşadığını' iddia eden, “Haksızlığa uğrayanlar var, ama bu haksızlıklar görmezden gelinmeli” sözleri tepki çeken Doğu Perinçek'e Star Yazarı Lütfü Oflaz da sert tepki gösterdi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne yönelik ağır eleştirilerine farklı kesimlerden sert tepkiler geldi. Parti tabanından gelen ve istifaya uzanan kimi tepkilerin yanısıra, Perinçek'in bu çıkışına AKP destekçisi havuz medyasından da tepki geldi.

Star Yazarı Lütfü Oflaz, “Yargı altın devrini yaşıyor” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i “Türkiye’nin vicdansızı” ve “Türkiye’nin faşisti” ilan etti.

 “Yaşayan Hitler Doğu Perinçek” başlıklı bir yazı yazan Oflaz, Perinçek’in “Haksızlığa uğrayanlar var, ama bu haksızlıklar görmezden gelinmeli” dediğini belirterek “Bu ve benzeri sözleriyle adeta Hitler gibi konuşuyor. Neyse ki AK Parti iktidarı, Doğu Perinçek gibi haksızlıkların görmezden gelinmesini istemiyor. Zaten bunu istemediği için, haksızlığa uğrayanların başvuracağı bir komisyon oluşturmuş bulunuyor. Bu komisyon mümkün olduğu kadar hızlı çalışmalıdır. Mümkün olan en kısa süre içinde haksızlıklar giderilip haksızlığa uğrayan bir kişi bile bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

 Oflaz, daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça” için yazdığı bir yazıya dair telefonda görüştüklerini ve görüşmenin gergin geçtiğini de söyledi. Oflaz buna rağmen Soylu’nun Doğu Perinçek vari bir zihniyet sergilemediğini belirtti.

Oflaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yaşayan Hitler Doğu Perinçek!

Benim inancıma göre, bir kişiye yapılan haksızlık bütün insanlığa yapılmış gibidir.

 Onun içindir ki her dönemde haksızlıklara karşı tüm gücümle mücadele etmişimdir.

 Haksızlığa uğrayan kim olursa olsun, onun yanında olmuşumdur.

 Haksızlık yapan kim olursa olsun, onun karşısında olmuşumdur.

 Bu benim başta darbe dönemleri olmak üzere, her dönemde sergilediğim duruşumdur.

 Eğer pek çok köşe yazarı benim için “Sağcısından solcusuna kadar herkesin saygı duyduğu bir insan” diye yazılar yazmaktaysa, bunun bir nedeni de budur.

 Eğer sağcısıyla solcusuyla pek çok aydın, kanaat önderi benim için “Ülkenin vicdanı” diyorsa, bunun bir nedeni de budur.

 Böyle bir insan olduğum için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in son açıklamasına büyük tepki duyuyorum.

 Doğu Perinçek’i “Türkiye’nin vicdansızı” ve de “Türkiye’nin faşisti” ilan ediyorum.

 Çünkü Doğu Perinçek’in son açıklaması kadar vicdansız, faşist bir açıklamayı hiçbir siyasetçi yapmadı.

 Hiçbir siyasetçi haksızlığa uğrayanlara onun kadar vicdansız ve faşistçe davranmadı.

 Doğu Perinçek, cezaevlerine atılanların ya da işten atılanların arasında haksızlığa uğrayanların bulunduğu iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

 Yaptığı bu açıklamada “Haksızlığa uğrayanlar var, ama bu haksızlıklar görmezden gelinmeli” diyor.

 Bu ve benzeri sözleriyle adeta Hitler gibi konuşuyor.
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