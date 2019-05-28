Hizmet Hareketi nedir? [Naci Tosun anlattı]













Uzun bir aradan sonra ilk defa ekrana çıkan Naci Tosun Türkiye'de Hizmet Hareketi gönüllülerin yaşadığı zulmü değerlendirdi. Türkiye'de yaşanan hadiselerin tarihte ilk defa yaşanmadığına dikkat çeken Tosun her dönemde bu tür zulümler yaşandığını anlattı. İslam tarihinde devlet adamlığından uzaklaşanların olduğunu hatırlatan Tosun 'Hizmet Gönüllüleri' için yol yorgunluğuna uğramamanın yolunu istikametten ayrılmamak olduğunu anlattı





HİZMET NEDİR?





Asım Yıldırım'ın "Hizmet nedir ?" sorusunu cevaplayan Naci Tosun önemli tespitlerde bulundu.





Naci Tosun, "Hizmet hakikaten tek cümle ile söyleyecek olursak, insanlığa insanlık, mürüvvet, vefa, samimiyet , sadakat taşıyan ana bir unsur olarak gördük öyle öğrendik Fethullah Gülen Hocaefendi'yi tanıdığımızda hiç bir şey bilmiyorduk." dedi.









MC TV'de Asım Yıldırım'ın sunduğu 'Bir Ümittir Ramazan' programı büyük ilgi görüyor. Programa konuk olan Naci Tosun 'Hizmet'te istikameti muhafazayı ve Hizmet Hereketi'ni anlattı.