Samanyolu Haber /Gündem / Zam haberini yapan gazeteye ceza! /28 Mayıs 2019 16:57

Zam haberini yapan gazeteye ceza!

31 Mart'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Demir "suya yüzde 25 zam" haberini yayımlayan gazetenin aboneliğini iptal etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yönettiği Samsun Büyükşehir Belediyesi, su ve sayaç bakım bedeline yapılan zam haberini manşete taşıyan gazetenin aboneliğini iptal etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 25, sayaç bakım bedeline ise yüzde 150 zam yapmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan zammı savunmuştu. 

SEÇİM ÖNCESİ İNDİRİM YAPILMIŞTI

Demir, 31 Mart seçimleri öncesi suya yapılan yüzde 15'lik indirimle Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SASKİ) 4,5 milyon liralık yük getirdiğini açıklamıştı.

Seçim öncesi yapılan indirimin seçimlerden sonra geri alınması şehirde konuşulmaya devam ediyor. Yapılan zammın fazla olduğunu dile getiren vatandaşlar, zammın geri alınmasını istiyor.

Bazı gazete ve internet siteleri de zammın geri alınması için haberler yapıyor.

ABONELİK İPTAL EDİLDİ

Dün ise zam haberini manşetine taşıyan ve AKP'ye yakınlığı ile bilinen yerel Haber Gazetesi'nin, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne olan aboneliğinin iptal edildiği ortaya çıktı.
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