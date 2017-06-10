Samanyolu Haber /Gündem / Bir ülke daha Katar ile ilişkileri kopardı /10 Haziran 2017 16:37

Bir ülke daha Katar ile ilişkileri kopardı

Katar'la ilişkilerini kesen ülkeler arasında Nijer de katıldı. Nijer, Doha Büyükelçisi'ni geri çağırdı.

SHABER3.COM

Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasında yaşanan gerilim artıyor.

Al Jazeera'daki habere göre, Afrika ülkesi Nijer, Doha Büyükelçisi'ni geri çağırdı.

Nijer, BAE ve Suudi Arabistan ile "dayanışma içerisinde" olduğunu söyledi.
<< Önceki Haber Bir ülke daha Katar ile ilişkileri kopardı Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Çita bakıcılara saldırdı...

Çita bakıcılara saldırdı...

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:29:53