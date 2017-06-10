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Bir ülke daha Katar ile ilişkileri kopardı
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Bir ülke daha Katar ile ilişkileri kopardı
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10 Haziran 2017 16:37
Bir ülke daha Katar ile ilişkileri kopardı
Katar'la ilişkilerini kesen ülkeler arasında Nijer de katıldı. Nijer, Doha Büyükelçisi'ni geri çağırdı.
SHABER3.COM
Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasında yaşanan gerilim artıyor.
Al Jazeera'daki habere göre, Afrika ülkesi Nijer, Doha Büyükelçisi'ni geri çağırdı.
Nijer, BAE ve Suudi Arabistan ile "dayanışma içerisinde" olduğunu söyledi.
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