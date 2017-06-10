Samanyolu Haber /Ekonomi / İran ile ABD arasında dev anlaşma /10 Haziran 2017 18:50

İran ile ABD arasında dev anlaşma

İran'a uygulanan ambargonun kalkmasının ardından, ülkenin ABD ile ticari hacmi büyümeye devam ediyor.

İran ile ABD arasında dev anlaşma

 2017 başında Boeing firmasından 80 uçak alan Aseman Havayolları, 60 adetlik yeni bir sipariş daha verdi.

ran devlet ajansı IRNA tarafından verilen bilgiye göre, ülkenin en büyük havayolu şirketi Aseman Airlines, filosuna 60 uçak daha katıyor. Uçaklar, Şikago merkezli Amerikalı havacılık firması Boeing tarafından tedarik edilecek. İki firma yetkilileri başkent Tahran'da düzenlenen bir seremoniyle anlaşmayı duyurdu.

AP haber ajansı tarafından Cumartesi günü duyurulan anlaşmanın detaylarına göre toplam 60 adet uçak, iki parti hâlinde sevkedilecek. 30 jetlik ilk parti 737 tipi uçaklardan oluşacak ve teslimatının 2019 yılında yapılması bekleniyor.

İKİNCİ UÇAK ALIMI

İran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üye ülkeleri ABD, Birleşik Krallık, Rusya, Fransa, Çin ve Almanya arasında oluşturulan ve 2016 yılında yürürlüğe giren tarihi nükleer anlaşmadan sonra Boeing ikinci kez İran'a birinci el uçak satmış oldu.

İran'a uygulanan ambargonun kalkmasından sonra, 2016 eylül ayında Washington tarafından Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus için İran'a uçak satma izni verilmişti.

Geçtiğimiz aralık ayında da Aseman ve Boeing arasında devasa bir anlaşma yapılarak, 16.6 milyar dolar karşılığında Boeing tam 80 uçağı İran'a sattığını açıklamıştı.

Aseman Havayolu şirketinin CEO koltuğunda oturan Hüseyin Ali, Reuters'a yaptığı açıklamada bir yıl süren müzakereler sonrasında yapılan anlaşmadan memnuniyetini dile getirdi.

Yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki anlaşmada finansmanın yüzde 5'i Aseman tarafından karşılanırken, geri kalan miktar için farklı arayışların olduğu belirtiliyor.
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