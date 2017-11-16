Samanyolu Haber /Gündem / Bir tabloya en çok para verildi.. Da Vinci’nin tablosu 450 milyon dolara satıldı /16 Kasım 2017 13:13

Bir tabloya en çok para verildi.. Da Vinci’nin tablosu 450 milyon dolara satıldı

16’ncı yüzyılda yaşamış ünlü İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci’nin ‘Salvador Mundi’ (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı İsa Peygamber tablosu 450 milyon 300 bin dolara (yaklaşık 1 milyar 755 milyon lira) satıldı. Bu, bugüne kadar bir açık artırmada bir sanat eseri için ödenen en yüksek tutar.

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500 yıllık eser, en büyük müzayede firmalarından Christie’s tarafından ABD’nin New York kentinde düzenlenen müzayedede satıldı.


1519’da ölen Leonardo da Vinci’nin 20’den az eseri günümüze kadar gelebilmiş durumda.

Da Vinci’nin tabloyu 1505 yılından sonra yaptığı düşünülüyor.

20 dakika süren açık artırmayı kimin kazandığı bilinmiyor. Teklifler telefonlarla verildi. Tablo özel bir koleksiyona gidecek.

Açık artırmada verilen son teklif fiyatı 400 milyon dolardı. Müzayede ücretiyle birlikte satış fiyatı 450 milyon 300 bin dolar olarak belirlendi.

Açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı. Telefonlar üzerinden yürüyen teklif açık artırma süreci neredeyse 20 dakika sürdü.

Tablo 1958’de Londra’da düzenlenen bir açık artırmada 60 dolara satılmıştı. O yıllarda tablonun Leonardo da Vinci’ye değil, ünlü ressamın eserlerinden esinlenen birisine ait olduğu sanılıyordu.
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