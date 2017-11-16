Zarrab'ı gözaltına alan polislerin eş ve çocuklarına gözaltı

17 Aralık 2013'te Erdoğan ve çevresindeki rüşvet, karapara ve yolsuzluk sarmalının başta Reza Zarrab olmak üzere kilit isimlerini gözaltına alarak haklarında fezleke düzenleyen İstanbul Emniyeti polis müdürü, amiri ve komiserlerini operasyondan 6 ay sonra tutuklatan Erdoğan, şimdi de bu polislerin eş ve çocuklarını gözaltına aldırdı.







Geçtiğimiz günlerde dönemin Mali Şube müdürü Yakup Saygılı ve yardımcısı Kazım Aksoy'un eşini gözaltına aldıran AKP, dün gece yapılan operasyonda da 6 polis amirinin eşi ve eşi evde bulunamayan birinin oğlunu gözaltına aldırdı.





İstanbul ve Bursa'da gözaltına alınan kadınların isimleri Nurcan Kunt, Ayşe Arıkanoğlu, Zeliha Özlem Akçıkgöz, Selda Özdemir, Rabia Ataç, Neslihan Sönmez.





Tutuklu eski Terörle Mücadele Şube müdürü Ömer Köse'nin eşinin evde olmadığı için onun yerine oğlu Faruk Serdar Köse gözaltına alındı.





Hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin İstanbul KOM Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç evinde bulunamazken halen 6 kadının arandığı belirtiliyor.





GEÇEN HAFTA BAŞLAMIŞLARDI





Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen operasyonda Yakup Saygılı'nın eşi Esra Filiz Saygılı ve yardımcısı Kazım Aksoy’un eşi Sümeyya Aksoy gözaltına alınmıştı.



