Samanyolu Haber /Gündem / Bir oy tahmini de HDP'den /14 Nisan 2017 12:52

Bir oy tahmini de HDP'den

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, pazar günü yapılacak referandumda yüzde 56-57 'hayır' oyu çıkacağını söyledi. Toğrul, referandumda 'evet' çıkması durumunda ise bir yıl içerisinde yerel ve genel olmak üzere iki seçim daha yapılacağını öne sürdü.

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HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, referandum kampanya döneminin eşit şartlarda yürütülmediğini söyledi. 'Evet' diyenlerin devletin tüm olanaklarını kullandığını ancak süreçte 'hayır' demenin çok kolay olmadığını ve bu şekilde halka ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Toğrul, "Tüm eşitsizliklere rağmen halkımızın pazar günü sandıkta 'hayır' diyeceğini düşünüyorum. Pazar günü sandıklardan Türkiye genelinde yüzde 56-57 oranında 'hayır' çıkacağını düşünüyorum" dedi.

"EVET ÇIKARSA BİR YILDA İKİ SEÇİM DAHA YAPILACAK"

Referandumdan beklentilerinin aksine 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin bir yıl içerisinde yerel ve genel seçim olmak üzere iki kez daha sandığa gideceğini öne süren HDP'li Toğrul, şöyle dedi:

"Referandumdan 'evet' çıkarsa bir yıl içinde iki seçim görünüyor. 'Evet' çıkması durumunda önce yerel, ardından genel seçim yapılacak. 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağını temizlemek için şu anki koşullar doğru bulunmuyor, 'evet' çıkarsa bu özgüvenle siyasi ayağa dokunmak için önce durumlarını gözden geçirmek adına yerel seçim ardından genel seçime gidecek. Böylece darbe girişiminin siyasi ayağı olarak gördükleri, görecekleri ya da kendi içlerindeki muhalif görünen kesimleri bertaraf etmek için iki seçim ortaya koyacaklar. Ancak 'hayır' çıkması durumunda cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı, hükümet gibi sorunlar olmadığı için ve 317 milletvekili ile Ak Parti'nin tek başına iktidarı göz önüne alındığında toplumun önüne yeni seçim koymak için güçlü bir tezleri kalmıyor. 'Evet' denilene kadar sandık getirmek halkın kararına şirk koşmak olacaktır ve daha büyük tepki toplar. Bu gerekçelerle 'hayır' çıkması durumunda en az bir yıl seçim olmayacağı kanaatindeyim. 2019'da yerel seçimler olacak, hatta genel seçimleri AKP'nin bazı gerekçelerle 2020 yılına uzatma ihtimali olacağını bile düşünüyorum."
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