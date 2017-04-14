Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'dan şaka gibi 'eyalet' açıklaması /14 Nisan 2017 12:49

Binali Yıldırım'dan şaka gibi 'eyalet' açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 'eyalet sistemi' tartışmalarıyla ilgili "Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde, eyalet varsa eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa hem parti genel başkanlığını hem de başbakanlık görevini anında bırakacağım" dedi. Ancak 'evet' çıkarsa zaten Başbakanlık diye bir makam olmayacak.

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Binali Yıldırım: Eyalet olsa görevi bırakırım

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “Bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet sistemi varsa ben bugün bu görevi anında bırakacağım. Bu iftirayı atanlar bırakabilecek mi” dedi.

Halk oylamasına sunulan anayasa değişikliği teklifinde, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini bırakacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: “Soruyorum. Biz 40 yıldır neyin mücadelesini veriyoruz? PKK ile F... ile bütün şer odaklarıyla verdiğimiz mücadele; bayrak, millet, üniter devlet mücadelesidir. Bu gerçek ortadayken, abuk sabuk birtakım yalanlarla dolanlarla milletin kafasını karıştırmak doğru mu? Anayasanın ilk değiştirildiği madde 9’dur. Ondan önce hiçbir maddede değişiklik yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hiç değişmedi. Nereden çıktı bu? Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben, bugün bu görevi hem parti genel başkanlığını hem de başbakanlık görevini anında bırakacağım. Biz, hayatımızı bunun için verdik. Mücadelemiz bunun için. Böyle bir iftirada bulunmak, şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Buradan soruyorum. Bu iftirayı atanlar, aynı şeyi yapabilecekler mi? Getirin, şu anayasanın neresinde eyalet varsa gösterin, ispat edin; ben, bütün görevlerimi bırakacağım. Siz, aynı şeyi yapacak mısınız?”

Ancak referandumdan 'evet' çıkması halinde Binali Yıldırım hem Başbakanlık hem AKP Genel Başkanlığı görevinden olacak. Başbakanlık makamı kaldırılırken AKP Genel Başkanlığı koltuğuna da Erdoğan oturacak.
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