Samanyolu Haber /Gündem / Bir kaç yüz kişi saçma bir komedide rol aldı /05 Eylül 2017 09:40

Bir kaç yüz kişi saçma bir komedide rol aldı

Cezaevinden firar etmesiyle gündeme gelen yazar Sevan Nişanyan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz

SEVAN NİŞANYAN’DAN 15 TEMMUZ YORUMU: BİRKAÇ YÜZ KİŞİ SAÇMA BİR KOMEDİDE ROL ALDI. BİR KISMI SAFTI, BİR KISMI FIRSATÇI, BÜYÜK KISMI GÖREVLİYDİ

‘Madem herkes darbe analizi gününde, ben de tahminlerimi sayayım’ diyen Nişanyan, şu ifadeleri kullandı:

1) Ordu içinde büyük F operasyonu planlanıyordu. Ancak ortada ciddi bir hukuki gerekçe yoktu. Suç yaratmak gerekiyordu.

2) Yüksek Askeri Şura’da büyük temizlik olacağı duyuruldu. Bazı F mensupları paniğe kapıldı.

3) Ordu üst kademesinin darbeden yana olduğu hissettirildi.

4) Sazanlar atladılar. Belki özel görevli kişiler sazan ayağına yatarak diğer sazanları teşvik ettiler.

5) Toplam birkaç yüz kişi saçma bir komedide rol aldı. Bir kısmı saftı, bir kısmı fırsatçıydı, büyük kısmı görevliydi.

6) Olayın sonuç getirmeyeceği belli olduktan sonra hükümet yanlısı kalabalıklar sokağa sürüldü. İnandırıcı olması için üstlerine ateş açıldı. Yeşilçam’da figüran mı eksik?

7) Gereken F operasyonu gerçekleştirildi.

Ruslar haber verdi de uyandılar filan, hikâyedir. Ruslar belki operasyonu teşvik etmiştir, belki bazı taktik detaylarda yardımcı olmuştur, o kadar. Aylar önceden, belki Aralık 2013’ten, belki 2012’den beri en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir operasyon olduğu bence açık.

Ha, bu planın ne kadarı RTE’nindir, ne kadarı başkalarınca yapıldı, o henüz meçhul. Beş on sene içinde anlaşılır. Benim tahminim, kendisine ve ailesine dokunulmaması karşılığında bu oyunda yer almayı kabul etti.
<< Önceki Haber Bir kaç yüz kişi saçma bir komedide rol aldı Sonraki Haber >>

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:10:59