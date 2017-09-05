Samanyolu Haber /Gündem / AKP Avrupa’ya vizesiz seyahat vaadini unuttu /05 Eylül 2017 09:42

AKP Avrupa’ya vizesiz seyahat vaadini unuttu

AKP’nin, seçmen kitlesine yönelik yaptırdığı anketlerin sonuçları doğrultusunda Avrupa’ya Türklerin vizesiz seyahatini sağlayacak Schengen’i hayata geçirmede ‘ağırdan aldığı’ bildirildi.

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AB ile Türkiye arasında geçen yılın mart ayında imzalanan anlaşma, Türkiye’nin  Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) değişikliğe gitmemesi nedeniyle hayata geçmedi.

Hükümetin vize serbestisinin önünü açacak değişiklikleri yapmamasında, AB’ye seyahat eden kitlenin büyük çoğunluğu olmayan kendi seçmenlerinin etkili olduğu belirtildi.

Üst düzey bir Türk yetkili şu bilgiyi verdi: “AKP’nin yaptırdığı anket ve seçmen kitlesi üzerindeki çalışmalar, ‘Avrupa’ya vizesiz seyahat’ olanağına ilgi olmadığını gösterdi. Bu nedenle de hükümet bunu askıya aldı.”
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