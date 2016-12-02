Bir kaç saniye sonra olanlar oldu

Davutoğlu’nun papağanla imtihanı





Davutoğlu, cuma namazını Ulu Camii’nde kıldıktan sonra İskender Kebap yedi.













Daha sonra tarihi bölgede vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu’nun yanına gelen ve omuzlarında papağanlar bulunan 3 animatör de fotoğraf çektirmek istedi.





Animatörlerin omzuna koyduğu papağan ses çıkarıp, gagalamak istemesi üzerine Davutoğlu başını eğerek korunmaya çalıştı.





Animatörler de hemen papağını alıp, sakinleştirdi. Davutoğlu daha sonra papağanı yeniden omzuna alarak fotoğraf çektirdi.

