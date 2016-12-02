Samanyolu Haber /Gündem / Bir kaç saniye sonra olanlar oldu /02 Aralık 2016 17:02

Bir kaç saniye sonra olanlar oldu

Bursa'da bir açılışa katılan eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, animatörlerin papağanla fotoğraf çektirmek istemesiyle birlikte zor anlar yaşadı.

Davutoğlu'nun papağanla imtihanı

Davutoğlu’nun papağanla imtihanı

Davutoğlu, cuma namazını Ulu Camii’nde kıldıktan sonra İskender Kebap yedi.



Daha sonra tarihi bölgede vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu’nun yanına gelen ve omuzlarında papağanlar bulunan 3 animatör de fotoğraf çektirmek istedi. 

Animatörlerin omzuna koyduğu papağan ses çıkarıp, gagalamak istemesi üzerine Davutoğlu başını eğerek korunmaya çalıştı.

Animatörler de hemen papağını alıp, sakinleştirdi. Davutoğlu daha sonra papağanı yeniden omzuna alarak fotoğraf çektirdi.
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