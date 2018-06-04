Samanyolu Haber /Gündem / Bir inşaat garabeti... Türbeyi artık sadece dağcılar ziyaret edebilir /04 Haziran 2018 10:41

Bir inşaat garabeti... Türbeyi artık sadece dağcılar ziyaret edebilir

Erzurum'da kentsel dönüşüm sırasında vatandaşlar Hasan Basri'nin türbesi olduğuna inandığı için yıkımına izin verilmeyen yapı, inşaat halindeki binaların arasında, 7- 8 metre yükseklikteki toprak kütlesi üzerinde kaldı.

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Yakutiye Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı Kentsel Dönüşüm’ ve ‘Cazibe Merkezi’ projesi adı altında Hasan-ı Basri Mahallesi’nde onlarca ev yıkıldı. Ancak, bölgede bulunan Hasan-ı Basri’nin mezarının olduğuna inanılan yapının yıkımına, çevre sakinleri izin vermedi. Belediye Başkanı Ali Korkut, “Hasan-ı Basri’nin mezarı Basra’da. Kendisi Erzurum’a hiç gelmemiştir. Projede değişlik yaptık. Söz veriyorum burası yıkılmayacak” diye açıklama yaparak, projede değişikliğe gidecekleri sözünü verdi.

Yaklaşık bir yıllık çalışmayla bölgede yıkılan evlerin yerine, yüksek katlı binalar inşa edildi. Türbe olduğuna inanılan yapının çevresi de iş makineleriyle kazıldı. Yapı, inşaat halindeki binalar arasında 7-8 metre yüksekliğindeki  toprak yığının üzerinde ilginç bir görüntü oluşturdu.
Türbenin eski hali böyleydi
İnşaat firması yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, yapının etrafına kapalı otopark yapılacağını, otoparkın üzerinin de yeşillendirileceğini ifade etmişti.
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