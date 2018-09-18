Bir ilde daha şarbon karantinası

Hakkari Merkeze Bağlı Kırıkdağ köyüne bağlı Yukarı Kırbaş mezrasında 201 küçükbaş hayvan şarbon hastalığı nedeniyle öldü. Köylüler, hayvanlarını besledikleri Oledirî yaylasında ortaya çıktığını ileri sürdükleri hastalığa karşı önlem alınmaması halinde tüm hayvanlarını kaybedeceklerini söyledi.





‘ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR’





Yukarı Kırbaş mezrasına 10 kilometre uzaklıkta bulunan Oledirî yaylasında küçükbaş hayvan besiciliği yapan köylülerden Emin Yiğit, ilk başlarda hayvan ölümlerinin artmasına rağmen yol olmadığı için veterinere gidemediklerini dile getirdi.





Yiğit, Tarım Müdürlüğü’nün tavsiyesi üzerine hayvanlara tüm aşıları yaptıklarını, ancak ölümlerin devam ettiğini söyledi:





“Ölümlerin devam etmesi üzerine iki hayvanı katırlara yükleyerek köye götürdük. Burada alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Yapılan tahlil süreci Kurban Bayramı tatiline denk gelince süreç uzadı ve yaklaşık 600 olan sürümüzden şu ana kadar 201 hayvan öldü.”





‘HAYVANLARIMIZ BİRKAÇ GÜNDE ÖLDÜ’





Yaylada berivanlık yapan Kazi Cin de, çok zorlu bir coğrafyada berivanlık yaptıklarını belirterek, “Ne yolumuz var ne de birileri halimizi soruyor. Bu çorak vadinin içinde bu toz deryasında hayvancılık yapmaya, berivanlık yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.





“Yıllardır bin bir zahmet ile beslediğimiz hayvanlarımız birkaç günde yok oldu” diyen Cin, ne yapacaklarını bilmediklerini kaydederek, “Köyde yaşayan herkesin en az 30-40 hayvanı öldü. Bizler bu kadar zengin değiliz, bütün birikimimiz bu hayvanlardır. O da bu hastalık ile yok oluyor” diye konuştu.





ÜÇ KÖY KARANTİNADA





Hakkari İl Tarım Müdürlüğü ise, numuneler üzerinde yapılan testlerin ardından hayvanların ölümüne neden olan hastalığın şarbon hastalığı olduğunu doğruladı.





Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Hamza Gündüz’ün haberine göre İl Tarım Müdürlüğü, üç köyün karantina altına alındığını açıkladı:





“İl müdürlüğü olarak 6 Eylül 2018 tarihine Kırıkdağ’daki yaylada bulunan sürüye gerekli aşılar yapıldı. Bölge hastalık çıkışı onaylandıktan sonra Kırıkdağ, Çanaklı ve Aşağı Derecik köylerini kapsayan bölge karantinaya alındı. Bundan Sonra da beş yıl boyunca bölgede aşılar yapılıp hastalık takibi yapılacaktır.”





Şarbon hastalığının toprak yüzeyinde bir hafta yaşayabilen ancak toprak içerisinde uygun ortam bulması durumunda hastalık virüsünün 50-60 yıla kadar da yaşayabildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayan köylülerin bu konuda dikkatli olması tavsiyesinde bulundu.





DÖRT İLDE ŞARBON





Şarbon koyun, inek, keçi, deve gibi otçul hayvanlarda görülen ve insana da bulaşabilen bir hastalıktır. Şarbon hastalığı ölümcül bir hastalıktır. Hastalığa Bacillus anthracis ismi verilen sporlu bir bakteri neden olur.





Hastalığa hasta hayvanın derisi, postu ya da yünü ile temas, şarbon basili bulaşmış etleri yemek ya da şarbon sporlarını solumak neden olur. Hayvancılıkla uğraşanlar, besiciler, çobanlar, veterinerler, kasaplar arasında şarbon hastalığı daha çok görülür. Şarbon mikrobu bulaşmış etlerin yenmesi de hastalığa neden olur.





Türkiye’de İstanbul, Ankara, Sivas ve Diyarbakır’da şarbon vakaları ortaya çıkmıştı. Ankara’da 100’e yakın hayvanın şarbondan öldüğü bildirilmişti.





ŞARBON ÖLÜMLERİ





İstanbul’da hastaneye kaldırılan onlarca kişiden altısında şarbon tespit edilmiş, vakalar üzerine Silivri’de iki mahalle karantinaya alınmıştı.





Sivas’ın Gürün ilçesinde ise telef olan büyükbaş hayvanların etleriyle temas eden üç kişiye şarbon teşhisi konulmuş ve Karadoruk köyü karantinaya alınmıştı.





Diyarbakır’da da sağlık örgütleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bağırsak şarbonu teşhisi konan 10 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.