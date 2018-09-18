Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de Erdoğan karşıtı gösteriye izin yok /18 Eylül 2018 01:37

Berlin'de Erdoğan karşıtı gösteriye izin yok

Almanya Kürt Toplumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto için Berlin’de planladığı gösterinin polis tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi.

SHABER3.COM

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Kürt Toplumu (KGD) adlı dernek, Eylül ayı sonundaki Almanya ziyareti sırasında Tayyip Erdoğan'ı protesto için Berlin'de planladığı gösterinin polis tarafından yasaklandığını duyurdu. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasak kararına tepki gösterildi.

Almanya Kürt Toplumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretini protesto için 29 Eylül'de Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda bir protesto gösterisi düzenlemeyi planlıyordu. Açıklamada, gösteri için önceden izin alınmış olduğu hatırlatıldı. Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak, Berlin polis yetkilileri tarafından alınan bu yasaklama kararının "toplantı ve gösteri yapma özgürlüğünün açıkça kısıtlanması” olduğunu belirtti. Toprak, "Sevilmeyen Türk Cumhurbaşkanını, despotu karşılamak ve önüne rahatça kırmızı halı serebilmek için, kentin bazı kesimleri sıkı bir şekilde kapatılıyor” dedi.

Açıklamada, gösterinin yasaklanmasına gerekçe olarak, 3 Ekim'de Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü kutlamaları kapsamında Brandenburg Kapısı'nda yapılan hazırlıkların gösterildiği ifade edildi. Toprak bu gerekçeyi, "protestoları Erdoğan'ın siyasi gündeminden uzak tutmak için hoş bir bahane” olarak değerlendirdi.

Almanya Kürt Toplumu, Brandenburg Kapısı'nda yasaklanan gösterinin yerine takipçilerine Berlin ve Köln’de planlanan diğer protesto gösterilerine katılma çağrısında bulundu. Buna göre, Almanya Kürt Toplumu, Berlin Alevi Toplumu adlı derneğin 28 Eylül'de Berlin'deki gösterisi ile Köln'de düzenlenecek eyleme destek vererek, "Erdoğan'ın ziyaretini barışçı ama kararlı bir şekilde protesto edeceğini” açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Askeri törenle Berlin'de karşılanacak Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin son gününde Köln'e giderek, burada Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapması öngörülüyor. Ancak Erdoğan'ın Köln'deki programı henüz netlik kazanmış değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Berlin'de Erdoğan karşıtı gösteriye izin yok Sonraki Haber >>

Nasıl dua etmeli?

Nasıl dua etmeli?

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:14:50