'Bir Hollywood filminden daha ucuza mal ettik'

St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşma yapan Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ülkesinin altyapısını geliştirdiğini ve "Yeni Hindistan" olma yolunda ilerlediğini söyledi





Sputnik'in haberine göre Modi, Hindistan'ın "genç bir ülke olduğunu ve ekonomisini geliştirmek üzerinde çalıştığını" ifade etti.





'MARS'A UZAY ARACINI BİR HOLLYWOOD FİLMİNDEN DAHA AZ MALİYETLE GÖNDERDİK'





Narendra Modi, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan imzasını çekmesine rağmen Hindistan'ın söz konusu anlaşmaya bağlı kalacağını belirtti.





Öte yandan Modi, Hindistan'ın Orbiter Mission (MOM) uzay aracını bir Hollywood filminin bütçesinden daha az maliyetle Mars'a gönderdiğini de kaydetti.