Bir hafta içinde Brunson ABD'ye dönmezse yeni yaptırımlar geliyor

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Reuters'a verdiği mülakatta, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görüşmesinden herhangi bir sonuç çıkmadığını belirtti.







Aynı yetkili, Bolton'ın Türk Büyükelçi ile görüşmesi sırasında ABD'nin kesinlikle taviz vermeyeceğini ilettiğini aktardı.





"Yönetim bu konuda son derece net duruyor" diyen Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan Donald Trump, Rahip Brunson'ın eve getirilmesi konusunda yüzde yüz kararlı. Eğer önümüzdeki günlerde ya da bir hafta içerisinde herhangi bir ilerleme görmezsek, ilave yaptırımlar uygulamaya konabilir" diye konuştu.





Reuters'ın haberine göre Beyaz Saray yetkilisi, ilave önlemlerin ekonomik yaptırımlar şeklinde olacağını dile getirdi.





Beyaz Saray sözcüsü: Trump hayal kırıklığına uğradı





Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders basın bilgilendirmesinde Rahip Brunson ile birlikte diğer ABD vatandaşları ve Amerikan diplomatik temsilcilik çalışanlarının hala serbest bırakılmamış olması karşısında Başkan Donald Trump'ın hayal kırıklığına uğradığını belirtti.





Ankara - Washington hattında ilişkiler Rahip Brunson ve Suriye meselesinden dolayı gerilmişti.





Trump son olarak Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyuma getirilen gümrük vergisini iki katına çıkardığını açıklamıştı.





Trump yönetimi ayrıca, iki Türk bakana getirilen yaptırımların yanı sıra Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını durdurmuştu.