Şimdi ne olacak? iPhone yerine bunu kullanın denen Vestel'in çipleri de Amerika'dan geliyor...

Bloomberg'de yer alan haberde, Lanxon konu ilgili olarak,"Vestel Venüs cihazlar, çip üreticisi Qualcomm tarafından üretilen çipler de dahil olmak üzere birtakım parçaları Amerikan şirketleri tarafından geliştirilen bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Fakat, bu bileşenlere alternatif oluşturabilecek çip üreticileri var olmakla birlikte Vestel halihazırda bunlardan bazılarını kullanmaktadır. Örneğin birkaç telefon modelinde, Qualcomm tarafından yapılan çipler yerine Tayvan'ın MediaTek tarafından tasarlanan çipler kullanılmakta" yorumunda bulundu.







‘APPLE İLE REKABET MÜMKÜN DEĞİL'





Vestel'in kendi işletim sistemi bulunmadığını vurgulayan Lanxon, akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren firmalar arasında 1 trilyonluk piyasa değerine sahip olan Kaliforniya merkezli Apple ile rekabet edebilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.





Vestel, Venüs'ün büyük oranda yerli üretim olduğunu açıklamıştı. Venüs V3 model telefonların anakartlarının ve kasa dizaynının Vestel'e ait olduğu bilinmekte.